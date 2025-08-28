Otro día de sol: ¿qué dice el pronóstico para este jueves?
Se espera poca nubosidad y temperaturas agradables para hoy.
Este jueves se espera otra jornada de buen tiempo: el día se presenta con cielo despejado a algo nublado en San Francisco.
Los vientos soplarán del noreste y noreste y se prevén ráfagas de hasta 50 km/h durante la tarde y la noche.
La temperatura máxima alcanzará los 23 °C.
Pronóstico extendido
El viernes 29 se prevé una jornada con cielo algo a parcialmente nublado.
La temperatura mínima sería de 13 °C y la máxima treparía hasta los 26 °C.
Los vientos soplarán del noreste y este con intensidades de entre 7 y 31 km/h. Se esperan ráfagas durante la tarde, con velocidades estimadas de entre 42 y 50 km/h.