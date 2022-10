Otra de las grandes propuestas del sábado: arranca el Festival del Aero Club

Los días 15 y 16 de octubre en el Aero Club San Francisco se llevan a cabo diversas actividades en el marco del festejo del 90º aniversario de la institución.

El pasado jueves 15 de septiembre se cumplieron los 90 años de la fundación del Aero Club San Francisco, fecha que se iba conmemorar con importantes festejos los días 17 y 18 de ese mes, pero que debieron reprogramarse porque las condiciones climáticas no eran las óptimas para llevar adelante las actividades programadas.

La jornada de este sábado comenzará a las 12 y se extenderá hasta las 18:30, mientras que el domingo se llevará a cabo el acto inaugural a las 10, culminando el evento a las 19.

Entre las actividades el sábado se realiza el 3er Encuentro Nacional de Aero Boero. Se trata de aviones fabricados por la ex Aero Boero S.A., empresa creada en 1956 por los hermanos Héctor y César Boero y por el Sr. Celestino Barale, que estaba ubicada en la ciudad de Morteros.

Además habrá shows aéreos, paseos en avión, globo aerostático, vuelos locales, aviones Reactor L29 “Dolphin” (avión entrenador ruso de combate) y Antonov AN2 (avión de carga ruso y el biplano más grande que se fabricó en el mundo, utilizado además para el traslado de tropas), paracaidismo, aeromodelismo, paramotor/paratrikes, Food trucks, juegos infantiles, sorteos especiales y aeronaves invitadas de todo el país.

“En nombre de la comunidad de San Francisco quiero felicitar al Aero Club por el 90º aniversario, estos años de la institución marcan la trascendencia que tienen en general las entidades en la ciudad. Siempre hablamos de un tejido social muy fuerte basado en las instituciones y éste es un ejemplo cabal a lo que hacemos referencia cuando hablamos de ese tema”, manifestó el intendente Damián Bernarte en el anuncio del evento.



“El Aero Club es uno de los símbolos de la ciudad de San Francisco, un lugar donde no sólo se realizan prácticas deportivas que tienen que ver con los aeroplanos, paracaidismo, aeromodelismo, sino que éste es un lugar utilizado por toda la comunidad, es un lugar donde han aterrizado máximas autoridades nacionales, provinciales que han visitado nuestra ciudad y seguramente que si no tuviésemos esta hermosa infraestructura no podrían llegar a San Francisco”, agregó.



Para finalizar, el primer mandatario hizo extensiva la invitación a todos los vecinos de San Francisco para que se acerquen al predio a disfrutar de las dos jornadas.

Por su parte, Nildo Porta de la comisión de la organización del evento expresó: “Es un orgullo participar de este evento porque 90 años no son pocos. Quiero agradecer la compañía del intendente Damián Bernarte y las autoridades del municipio que nos brindaron un gran apoyo, porque todo lo que hemos requerido ha sido contestado positivamente siempre, así que desde ya muchas gracias”.



En cuanto a las actividades previstas, Paulo Cittadini, desde la organización, comentó respecto al 3er Encuentro Nacional de Aero Boero, que el mismo se realiza ya que “hay bastantes fanáticos de la marca, hace unos años se viene haciendo y este año nos toca recibirlos”.

Asimismo agregó que el sábado por la tarde habrá paseos en avión, acrobacia, vuelo de bautismo en forma cautiva de un globo, patio de comidas y estacionamiento.

“El domingo arrancamos a las 9 horas, con la invitación de los acróbatas Emanuel Astesano y Nicolás Scare, además invitamos a Alberto Paul que es el propietario de dos aeronaves de origen ruso, entre otras de las actividades habrá paracaidismo, aeromodelismo, una exhibición de planeadores, el globo aerostático y sorteos para las madres presentes”, dijo Cittadini.



“Este aniversario nos encuentra muy sólidos como institución, con muchas ganas de seguir trabajando, por suerte contamos con socios que demuestran una voluntad infinita y que su premisa es que el club siempre vaya un paso más adelante. Como presidente me siento halagado de que durante mi periodo me toque encabezar esta fecha tan especial, el Aero Club es parte de San Francisco, es una institución que siempre estuvo al servicio de la comunidad”, reflexionó el presidente de la institución Javier Ortiz.

Cabe resaltar que habrá un bono contribución que incluye la entrada a las dos jornadas de $500 para mayores.