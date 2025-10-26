El intendente de Frontera, Oscar Martínez, ya emitió su voto este domingo electoral en la Escuela N° 1199 “Provincia de Santa Fe”, ubicada en Calle 60 Nº 510. Lo hizo pasado el mediodía, en una jornada que se desarrolló con normalidad en los distintos establecimientos educativos habilitados.

A través de un mensaje dirigido a la comunidad, Martínez destacó la importancia del acto democrático: “Ejercer el voto es ejercer la democracia. Hoy, cada voto cuenta para construir el futuro de Santa Fe y de nuestro país. Acercate a tu escuela y participá con compromiso”.

Los vecinos pueden acercarse a sufragar hasta las 18 horas en la Escuela N° 1001 “Santiago Puzzi” (Calle 86 Nº 286); Escuela N° 1199 “Provincia de Santa Fe” (Calle 60 Nº 510); Escuela N° 735 “José de San Martín” (Gobernador Iturraspe N° 165).

Para consultar el lugar exacto de votación, se puede acceder al padrón en línea a través del siguiente enlace oficial: www.padron.gov.ar

Es fundamental presentarse con documento habilitado y respetar el orden de las mesas para garantizar un proceso ágil y ordenado.