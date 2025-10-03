En el marco de la 93ª edición de San Francisco Expone, el diputado nacional del PRO y candidato a la reelección por Córdoba, Oscar Agost Carreño, estuvo presente este viernes en la Sociedad Rural de nuestra ciudad, donde mantuvo un contacto con los medios y aprovechó la ocasión para recoger inquietudes de los productores agropecuarios de la región.

“Siempre es muy lindo venir al interior productivo, además de tener una compañera de lista que es justamente de aquí, que insistió para estar en esta fecha que sabemos que era muy importante para San Francisco”, expresó el legislador al inicio de su visita, que forma parte de una gira por el departamento San Justo que incluye actividades también en la localidad de Porteña.

A pocos días de las elecciones del 26 de octubre, Agost Carreño subrayó que la campaña electoral le permite estar en contacto directo con los actores del campo cordobés: “Me parece muy importante escucharnos, aprovechar la campaña para llevarnos un poco el termómetro de lo que está pasando, porque además de ser candidato, soy diputado en ejercicio”.

Durante la entrevista, el legislador confirmó que presentó una denuncia penal por el reciente manejo del esquema de retenciones, que generó polémica en el sector: “Hoy presenté una denuncia penal por el tema de las retenciones. Tengo una preocupación real y además vengo empujando un proyecto de ley para bajar las retenciones en un 20% cada cinco años, generándole en paralelo un crédito al productor agropecuario para que no sea una sobrecarga”.

En cuanto a la denuncia, precisó que pidió “a un fiscal federal de turno que investigue si hubo información privilegiada respecto de cinco o seis grandes cerealeras que hicieron operaciones en conversaciones con el Gobierno”.

Y añadió: “Si hubo un daño al fisco, mientras al mismo tiempo se decía que no había plata para personas con discapacidad con una ley vigente, eso es algo que merece ser investigado”.

También cuestionó la falta de transparencia: “Es muy extraño que se bajen las retenciones por tres días y que solamente ganen seis empresas, todas con domicilio en Buenos Aires y accionistas extranjeros, cuando los granos se produjeron acá, en el interior productivo”.

Cuestionamientos al oficialismo y a José Luis Espert

Consultado sobre la situación del diputado libertario José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto y uno de los actores centrales en la discusión de las retenciones, Agost Carreño fue enfático: “El tema de Espert es absolutamente grave, pero lo más grave es que no dé explicaciones. Cuando se le hizo una pregunta sencilla, como si recibió o no 200.000 dólares, la eludió hasta que un jefe de Gabinete, un diputado aliado y una ministra le exigieron que vuelva a los medios a responder”.

En ese sentido, anticipó que su bloque está impulsando una sesión para el 8 de octubre, con el objetivo de avanzar en medidas disciplinarias: “Estamos pidiendo la sesión y uno de los temas será fijar una fecha límite para dictaminar el presupuesto y discutir posibles sanciones, que podrían ir desde correrlo de la comisión hasta una suspensión o incluso su remoción, para lo cual se necesitan los dos tercios”.

De cara a los comicios, Agost Carreño defendió su gestión parlamentaria y resaltó que tiene propuestas concretas en marcha: “Lo bueno es que yo puedo mostrar lo que hice como diputado. He presentado más proyectos de ley que todos los libertarios juntos. Eso demuestra compromiso y trabajo”.

Entre sus principales iniciativas, mencionó proyectos orientados al desarrollo productivo: “Presenté iniciativas para llevar retenciones cero sin afectar el déficit fiscal, algo que también valora la gente de campo. Además, tengo propuestas vinculadas a pymes, financiamiento a la exportación de maquinaria agropecuaria y protección frente a la importación de agropartes usadas”.

También abordó temáticas sociales emergentes: “Hay mucho trabajo sobre inteligencia artificial y problemáticas que afectan a los jóvenes, como el sexting, la pornovenganza o la pornografía sintética. Eso ha llegado incluso al suicidio. El Congreso también debe discutir esos temas”.

Por último, Agost Carreño destacó la presencia de candidatos locales en su lista y dejó abierta la posibilidad de regresar a San Francisco antes del cierre de campaña.