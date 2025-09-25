Orgullo local: un estudiante de San Francisco representa a Córdoba en la Olimpíada Internacional de Matemáticas

Tomás José Carobolante, estudiante de 16 años que cursa quinto año en la escuela ProA en Desarrollo de Software de barrio La Milka, se encuentra representando a San Francisco y a toda la provincia de Córdoba en la Olimpíada Internacional de Matemáticas Atacalar (OIM), que se desarrolla del 23 al 26 de septiembre en San Fernando del Valle de Catamarca.

Esta competencia reúne a jóvenes de distintas provincias argentinas y de la región chilena de Atacama. Córdoba participa con una delegación de 27 estudiantes de nivel primario y secundario que se destacaron en la Olimpiada Cordobesa, entre ellos Tomás, quien logró el tercer lugar en su categoría a nivel provincial, lo que le abrió las puertas a esta instancia internacional.

La competencia, que reúne a representantes de Catamarca, La Rioja, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y la región chilena de Atacama (Chañaral, Copiapó y Huasco), es una plataforma para jóvenes con talento sobresaliente en la resolución de problemas matemáticos.

Eugenia Henot, madre de Tomás, expresó su emoción: “Es una alegría muy grande el momento que está viviendo. Tenemos muchas expectativas por su desempeño en esta experiencia”. Recordó que su hijo descubrió su interés por la matemática desde muy pequeño y que en 2023 ya había logrado un podio internacional en su primera participación. “Esta es su segunda participación a ese nivel. Seguramente cuando termine la secundaria estudie algo relacionado con las Matemáticas”, anticipó.

Eugenia también valoró el entorno educativo de la escuela ProA: “Estamos muy felices de que Tomás asista a esa institución. La educación es excelente, los docentes y directivos están atentos a cada alumno y eso hace la diferencia”.

Por último, agradeció el apoyo recibido para que su hijo pudiera viajar a Catamarca: “La posibilidad de que Tomás esté participando hoy en la OIM se dio gracias a un esfuerzo familiar, pero también al aporte de fondos de la Provincia y de la Municipalidad de San Francisco. Estamos más que agradecidos”.

La historia de Tomás, un joven con una habilidad natural para las Matemáticas, es un orgullo para su familia, su escuela y toda la ciudad, que lo acompaña en esta experiencia única a nivel internacional.