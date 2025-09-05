La edición 2025 de la Gran Fiesta Regional del Tractorista, realizada este fin de semana en la localidad santafesina de Saguier, tuvo una destacada participación de representantes de los Mega Carnavales de Barrio La Milka, quienes obtuvieron importantes distinciones en el certamen de elección de reinas.

Ana Paula Brito, de 16 años, fue distinguida con la banda de Miss Elegancia, mientras que Paulina Martini, de 18, actual Reina de la comparsa Sueños de Luna, fue consagrada como 1ª Princesa del evento.

Además, Gisella Perret recibió la designación como Embajadora Honorífica del Carnaval, un reconocimiento que refuerza el valor cultural y social de estas celebraciones que desde hace años identifican al barrio La Milka y a las ciudades de San Francisco y Frontera.

Desde la organización de la comparsa expresaron su orgullo por el desempeño de sus representantes: “Es un tremendo orgullo para nuestra Comparsa, nuestro Barrio y nuestras Ciudades”.

Cabe destacar que los requisitos para ser embajadora en este tipo de fiestas varían según el evento, pero generalmente incluyen conocimientos sobre ganadería y la localidad, la presentación de un proyecto comunitario, buena oratoria y expresión corporal, además de la difusión de la cultura local. Se evalúa la preparación general de cada candidata en aspectos como cultura, turismo e identidad, apuntando a un perfil comprometido e integral.