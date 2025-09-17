Con el objetivo de recaudar fondos a beneficio de comedores y merenderos, el próximo viernes 27 de septiembre se llevará a cabo un “Té con torta” solidario en el Superdomo de San Francisco, a partir de las 15.

La propuesta incluye una tarde de baile, música en vivo, sorteos y regalos, en un espacio pensado para compartir y colaborar con quienes más lo necesitan. La entrada general tiene un valor de $3.000, y se solicita a las personas asistentes llevar su propia taza.

El evento está abierto a toda la comunidad y forma parte de una serie de acciones solidarias que buscan fortalecer la red de ayuda a sectores vulnerables de San Francisco y Frontera.