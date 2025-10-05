Durante todo el mes de octubre, la Asistencia Pública Municipal realiza mamografías gratuitas bajo la campaña “Octubre Rosa”, una iniciativa que promueve la detección temprana del cáncer de mama y refuerza el mensaje de prevención con el lema #ElegíChequearte.

Los estudios se efectúan por orden de llegada, con los siguientes horarios:

Lunes, miércoles y viernes: de 8 a 12 h.

Martes y jueves: de 8 a 10:30 h. Además, durante los viernes 3, 17, 24 y 31 de octubre, habrá atención vespertina de 16 a 20 h, para facilitar el acceso a más vecinas.

Las pacientes deben presentar pedido médico y mamografías previas. La propuesta es impulsada por la Secretaría de Salud, el Consejo Municipal de la Mujer, la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad, y cuenta con el acompañamiento del intendente Damián Bernarte.

Desde el municipio recordaron que la detección temprana salva vidas y destacaron la importancia de realizarse los chequeos anuales como parte de una rutina de autocuidado.