Octubre Rosa: el municipio invita a realizar mamografías gratuitas en la Asistencia Pública
En el marco del mes de la concientización sobre el cáncer de mama, la Secretaría de Salud, junto al Consejo Municipal de la Mujer, impulsa controles gratuitos y sin turno previo para mujeres mayores de 40 años o con antecedentes familiares.
Durante todo el mes de octubre, la Asistencia Pública Municipal realiza mamografías gratuitas bajo la campaña “Octubre Rosa”, una iniciativa que promueve la detección temprana del cáncer de mama y refuerza el mensaje de prevención con el lema #ElegíChequearte.
Los estudios se efectúan por orden de llegada, con los siguientes horarios:
- Lunes, miércoles y viernes: de 8 a 12 h.
- Martes y jueves: de 8 a 10:30 h. Además, durante los viernes 3, 17, 24 y 31 de octubre, habrá atención vespertina de 16 a 20 h, para facilitar el acceso a más vecinas.
Las pacientes deben presentar pedido médico y mamografías previas. La propuesta es impulsada por la Secretaría de Salud, el Consejo Municipal de la Mujer, la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad, y cuenta con el acompañamiento del intendente Damián Bernarte.
Desde el municipio recordaron que la detección temprana salva vidas y destacaron la importancia de realizarse los chequeos anuales como parte de una rutina de autocuidado.