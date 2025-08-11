El Observatorio Astronómico “Hugo C. F. Madonna” de la UTN Facultad Regional San Francisco informó que en agosto, desde sus instalaciones se podrán observar la Luna y los planetas Marte y Saturno, además de otros objetos, como nebulosas y cúmulos estelares.

Cabe recordar que el Observatorio desarrolla sus actividades dirigidas al público en general los miércoles y viernes de 20 a 22, con acceso libre y gratuito.

De acuerdo a los datos aportados por el Observatorio, si las condiciones climáticas lo permiten, la Luna podrá verse el miércoles 27 y el viernes 29, mientras que todos los miércoles y viernes del mes podrá verse Marte. Y el viernes 29 se verá el planeta Saturno.

Por otra parte, podrá verse el Cúmulo globular Omega Centauro NGC 5139; el Cúmulo abierto El Joyero NGC 4755; la Nebulosa del Lago M8; la Nebulosa Eta Carinae NGC 3372.

Las visitas coordinadas para escolares, como así también de otros grupos de personas, se realizan con turnos previos que se solicitan vía mail a astronomiasf@gmail.com, o al Whatsapp 3564 678771 (Mauricio Casalis). Según la cantidad de visitantes, se organizarán las observaciones con el telescopio y en el auditorio.

También se puede tener más información del Observatorio en la página de Facebook “Astronomía San Francisco”, o en Instagram, como @astronomiasanfco.