Observatorio de UTN: todo lo que se podrá ver en el cielo durante agosto
La luna y los planetas Marte y Saturno serán protagonistas de las actividades nocturnas del Observatorio de UTN San Francisco.
El Observatorio Astronómico “Hugo C. F. Madonna” de la UTN Facultad Regional San Francisco informó que en agosto, desde sus instalaciones se podrán observar la Luna y los planetas Marte y Saturno, además de otros objetos, como nebulosas y cúmulos estelares.
Cabe recordar que el Observatorio desarrolla sus actividades dirigidas al público en general los miércoles y viernes de 20 a 22, con acceso libre y gratuito.
De acuerdo a los datos aportados por el Observatorio, si las condiciones climáticas lo permiten, la Luna podrá verse el miércoles 27 y el viernes 29, mientras que todos los miércoles y viernes del mes podrá verse Marte. Y el viernes 29 se verá el planeta Saturno.
Por otra parte, podrá verse el Cúmulo globular Omega Centauro NGC 5139; el Cúmulo abierto El Joyero NGC 4755; la Nebulosa del Lago M8; la Nebulosa Eta Carinae NGC 3372.
Las visitas coordinadas para escolares, como así también de otros grupos de personas, se realizan con turnos previos que se solicitan vía mail a astronomiasf@gmail.com, o al Whatsapp 3564 678771 (Mauricio Casalis). Según la cantidad de visitantes, se organizarán las observaciones con el telescopio y en el auditorio.
También se puede tener más información del Observatorio en la página de Facebook “Astronomía San Francisco”, o en Instagram, como @astronomiasanfco.