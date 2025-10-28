El Gobierno de Frontera informó que se encuentra interrumpido el tránsito en la intersección de calle 56 y calle 15 debido a tareas de mantenimiento en la vía pública. Las autoridades locales pidieron a conductores y peatones extremar las precauciones al circular por la zona.

Según se comunicó oficialmente, las obras forman parte de intervenciones programadas para mejorar la infraestructura urbana. “Solicitamos circular con precaución en las inmediaciones y respetar la señalización colocada en el lugar”, expresaron desde el municipio.

La medida fue anunciada por el equipo de gestión del intendente Oscar Martínez, en el marco de los trabajos de mejora de la red vial que se vienen ejecutando en distintos puntos de la ciudad.