Nuevos cursos gratuitos en la Tecnoteca: todos los talleres y cómo anotarse
Hay más de 10 propuestas pensadas para todas las edades y diferentes niveles de conocimientos. Algunas son robótica y programación, impresión 3D, marketing digital, manejo de celular, fotografía, edición de video y música.
La Secretaría de Innovación de la Municipalidad de San Francisco anunció la apertura de inscripciones para una nueva edición de cursos y talleres gratuitos en la Tecnoteca, los cuales comenzarán en octubre e incluyen propuestas para todas las edades.
En esta oportunidad, se ofrecerá una amplia variedad de propuestas formativas pensadas para distintos públicos y niveles de conocimiento. Entre ellas se encuentran cursos de robótica y programación, impresión 3D, marketing digital, manejo de celular, y música en evolución, entre otros.
Cada taller tendrá una duración de dos meses, lo que permitirá a los participantes incorporar conocimientos de manera intensiva y práctica.
Las inscripciones serán únicamente presenciales en la Tecnoteca San Francisco (9 de Julio 1700, Plaza Cívica) desde el 1 al 8 de octubre, en horario de 9 a 19. Más información: 3564 476115 o en las redes de @innovacionsfco
Todos los cursos y talleres
Manejo de celular
Pensado para adultos mayores o personas con poca experiencia, busca enseñar funciones básicas y útiles del smartphone.
Día: Viernes
Horario: 9:30 a 16:00
Informática básica para adultos mayores
Enseña el uso inicial de computadoras, navegación en internet, correo electrónico y otros recursos tecnológicos esenciales.
Día: Miércoles
Horario: 10:00
Impresión 3D
Curso introductorio para aprender a diseñar y fabricar objetos tridimensionales con tecnología de impresión.
Día: Miércoles
Horario: 20:00
Edición de video (Adobe Premiere)
Permite adquirir herramientas para crear y editar videos, orientado a quienes buscan introducirse en la narración visual.
Día: Jueves
Horario: 19:00
Música en evolución (Música digital)
Introduce el uso de tecnología para la producción musical, con foco en música electrónica y herramientas de DJ.
Día: Jueves
Horario: 19:00
Fotografía con celular
Curso práctico para aprovechar al máximo la cámara del teléfono móvil.
Día: Miércoles
Horario: 15:45
Marketing digital
Orienta a emprendedores o interesados en posicionar ideas en el entorno online.
Día: Miércoles
Horario: 14:00
Fotografía con cámara
Enseña técnicas de fotografía digital con cámara profesional o semiprofesional.
Día: Lunes
Horario: 18:00
Informática básica
Para quienes buscan iniciarse en el uso de computadoras, navegación web y herramientas de oficina.
Día: Miércoles
Horario: 15:30
Excel básico
Capacitación orientada a aprender a crear y usar planillas de cálculo.
Día: Martes
Horario: 18:00
E-Sports
Curso dirigido a jóvenes desde los 10 años, enfocado en el desarrollo de habilidades para videojuegos competitivos.
Día: Martes
Horario: 19:00
Programación con Scratch para niños
Curso dividido por edades para iniciarse en la programación visual y creativa.
7 a 9 años: Lunes, 18:00
10 a 13 años: Lunes, 19:00
Robótica para niños
Taller para que niños y niñas aprendan nociones básicas de robótica mediante el juego.
Robótica I (5 y 6 años): Martes, 18:00
Robótica II (7 a 9 años): Martes, 19:00