La Secretaría de Innovación de la Municipalidad de San Francisco anunció la apertura de inscripciones para una nueva edición de cursos y talleres gratuitos en la Tecnoteca, los cuales comenzarán en octubre e incluyen propuestas para todas las edades.

En esta oportunidad, se ofrecerá una amplia variedad de propuestas formativas pensadas para distintos públicos y niveles de conocimiento. Entre ellas se encuentran cursos de robótica y programación, impresión 3D, marketing digital, manejo de celular, y música en evolución, entre otros.

Cada taller tendrá una duración de dos meses, lo que permitirá a los participantes incorporar conocimientos de manera intensiva y práctica.

Las inscripciones serán únicamente presenciales en la Tecnoteca San Francisco (9 de Julio 1700, Plaza Cívica) desde el 1 al 8 de octubre, en horario de 9 a 19. Más información: 3564 476115 o en las redes de @innovacionsfco

Todos los cursos y talleres

Manejo de celular

Pensado para adultos mayores o personas con poca experiencia, busca enseñar funciones básicas y útiles del smartphone.

Día: Viernes

Horario: 9:30 a 16:00

Informática básica para adultos mayores

Enseña el uso inicial de computadoras, navegación en internet, correo electrónico y otros recursos tecnológicos esenciales.

Día: Miércoles

Horario: 10:00

Impresión 3D

Curso introductorio para aprender a diseñar y fabricar objetos tridimensionales con tecnología de impresión.

Día: Miércoles

Horario: 20:00

Edición de video (Adobe Premiere)

Permite adquirir herramientas para crear y editar videos, orientado a quienes buscan introducirse en la narración visual.

Día: Jueves

Horario: 19:00

Música en evolución (Música digital)

Introduce el uso de tecnología para la producción musical, con foco en música electrónica y herramientas de DJ.

Día: Jueves

Horario: 19:00

Fotografía con celular

Curso práctico para aprovechar al máximo la cámara del teléfono móvil.

Día: Miércoles

Horario: 15:45

Marketing digital

Orienta a emprendedores o interesados en posicionar ideas en el entorno online.

Día: Miércoles

Horario: 14:00

Fotografía con cámara

Enseña técnicas de fotografía digital con cámara profesional o semiprofesional.

Día: Lunes

Horario: 18:00

Informática básica

Para quienes buscan iniciarse en el uso de computadoras, navegación web y herramientas de oficina.

Día: Miércoles

Horario: 15:30

Excel básico

Capacitación orientada a aprender a crear y usar planillas de cálculo.

Día: Martes

Horario: 18:00

E-Sports

Curso dirigido a jóvenes desde los 10 años, enfocado en el desarrollo de habilidades para videojuegos competitivos.

Día: Martes

Horario: 19:00

Programación con Scratch para niños

Curso dividido por edades para iniciarse en la programación visual y creativa.

7 a 9 años: Lunes, 18:00

10 a 13 años: Lunes, 19:00

Robótica para niños

Taller para que niños y niñas aprendan nociones básicas de robótica mediante el juego.

Robótica I (5 y 6 años): Martes, 18:00

Robótica II (7 a 9 años): Martes, 19:00