A partir del viernes 1 de septiembre comenzará a regir de manera efectiva el nuevo Sistema de Estacionamiento Medido en San Francisco, que funcionará con una aplicación para teléfonos celulares desde la cual se puede comprar saldo, pagar las horas de uso y también los tickets de infracción. Estará disponible para los sistemas operativos Android e iOS con el nombre de E San Fco.

Cabe recordar que la nueva app estuvo disponible bajo la modalidad de prueba desde el pasado 1 de agosto con el objetivo de que los usuarios pudieran familiarizarse con el sistema, donde se les acreditó un saldo virtual de mil pesos para ello.

Además, a partir de la entrada en vigencia del nuevo sistema, a los que tenían saldo favorable en la anterior aplicación se les sumará el saldo restante de los mil pesos virtuales que se les había acreditado durante el plazo experimental.

Preguntas frecuentes

- ¿Qué pasa con los tickets de infracción recibidos durante el período de prueba?

- Quienes durante el período de prueba recibieron un ticket de infracción no deben realizar trámite alguno ya que los mismos serán anulados.

- ¿Qué pasa si no tengo la nueva aplicación? ¿cómo puedo estacionar si no conozco el sistema, me olvidé el celular o no tengo internet?

- Se podrán comprar horas de estacionamiento en los puntos de venta habilitados a tal fin, sin necesidad de ser usuario de la app o estar registrado en el sistema. El gasto será de corrido. Para ello, será indispensable llevar la tarjeta verde del vehículo al cual se le desea cargar el saldo. -

- ¿Cuál será el precio por hora de estacionamiento?

- Por el momento, la tarifa de estacionamiento medido se mantendrá en $30 la hora.

- ¿Cómo se llama la app y dónde la puedo obtener?

La aplicación móvil se puede encontrar en las tiendas de descarga de aplicaciones (Play Store / App Store) como E San Fco.

- ¿Qué pasa si la instalé anteriormente?

- Tendré que actualizarla. Para el comienzo del nuevo sistema se necesita la última versión.

- Una vez que la instalé, ¿qué hago?

- Una vez instalada será necesario que el usuario se registre con sus datos personales. Una vez registrada, la persona recibirá un correo electrónico con un nombre de usuario y contraseña provisorios con los que deberá ingresar nuevamente a la aplicación y cambiarlos por un nombre de usuario y contraseña definitivos.

- ¿Desde cuándo empezarán a cobrar el estacionamiento?

- Desde el viernes 1 de septiembre estará vigente el nuevo sistema.

- ¿Por qué se cambió de sistema?

- Estos cambios se producen al terminarse el convenio con la empresa rionegrina Altec, especializada en desarrollos tecnológicos, lo que implicó la firma de un convenio entre el municipio y la Facultad Regional San Francisco de la UTN, cuyos ingenieros se hicieron cargo de desarrollar el nuevo sistema. Desde la Municipalidad resaltaron que permite un gran ahorro a las arcas municipales.

- ¿Qué sucederá con el saldo positivo/negativo que yo tenía anteriormente?

- Desde la Municipalidad aclararon que ese saldo no se pierde y se traslada a la nueva aplicación. Cada usuario, cuando ingrese a la aplicación nueva, verá el saldo que tenía cuando se terminó la aplicación anterior. Lo que se trae de la aplicación anterior son los datos de DNI, la patente y el saldo, pero no el usuario y la contraseña.

- El saldo restante de los 1000 pesos virtuales, ¿se pierde?

- Según se informó, no se pierde, sino que podrá seguir siendo utilizando.

- ¿Se podrá cargar saldo desde la aplicación móvil?

- Sí, con tarjeta de débito a través de una pasarela de pago.

- ¿Se podrán abonar tickets desde la aplicación móvil?

- Sí, con tarjeta de débito a través de una pasarela de pago.

- ¿Podré estacionar sin saldo o con saldo negativo?

- No, no se va a permitir. Al menos habrá que haber un peso de saldo. El saldo restante entre lo que tenía cuando estacioné y lo que faltó cuando corté el servicio pasará a contarse como saldo negativo y eso será un impedimento para estacionar la próxima vez, salvo que lo abone y cargue saldo nuevamente.

- ¿Seguirán sirviendo los parquímetros?

- No, de hecho los parquímetros irán siendo retirados paulatinamente.

- Si no tengo la aplicación en el teléfono, ¿dónde puedo comprar saldo? ¿cuáles son los puntos de venta?

Según informó la Municipalidad, hasta la fecha los lugares donde comprar horas para estacionar son los siguientes:

*Oficina de Estacionamiento Medido en Bv. 9 de Julio 1880.

*AFJ Distribuidora en Iturraspe 2606

*Centro Empresarial y de Servicios en Belgrano 1585

*Centro Comercial Devoto en 25 de Mayo 728 (DEVOTO)

*Electricidad Omega en Bv. 25 de Mayo 2346

*Estación De Servicio Shell en Drago 589

*Kiosco El Voluntario en Av. Garibladi 1150

*Kiosco José III en Bv. Roca 2300

*Kiosco Las Vegas en Av. Libertador (N) 102

*Maxikiosco A Pleno en Avellaneda 113

*Maxikiosco Buenos Aires en Bv. Buenos Aires 202

*Onda láctea en José Hernández 1417

*Rapipago Genero en Iturraspe 1402

*Roggero Rapipago en Av. Juan de Garay 2182

*Seteco en Cabrera 1479

*YPF Loi en Bv. 9 de Julio 1901

*Zapatería 4M - Pago fácil en Venezuela 250

*Zapatería 4M - Pago fácil en Bv. 25 de Mayo 2050 (VEA)

*Rapipago Sieteonce en Gutiérrez 2751