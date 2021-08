La espera terminó para muchos sanfrancisqueños que aguardaban por la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19, ya que finalmente pudieron hacerlo este martes. Muchas de las personas convocadas al Superdomo para un nuevo operativo se habían vacunado hacía tres meses o más, tiempo que pasó desde la primera dosis de Sputnik V. Debido al faltante del segundo componente no podían completar sus esquemas.

Hasta pasadas las 18 de este martes, está abierta la convocatoria ya que para esta jornada había destinadas casi cuatro mil dosis de la vacuna Moderna, la que puede ser combinada –como también la Astrazeneca- con la de origen ruso. También en el listado se incluyeron menores que habían sido convocados para inmunizarse en la misma jornada.

El movimiento era intenso en la siesta de este martes en el Superdomo, por lo que se presume que la mayoría de las dosis serán colocadas, lo que muestra la aceptación a esta combinación de dosis pensando en una posible tercera ola con la variante delta.

Cabe destacar que en otras localidades de la provincia de Córdoba este tipo de operativos de dosis combinadas inició este lunes. Al respecto, la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de Córdoba, Gabriela Barbás, señaló que la aceptación fue “mayoritaria” en relación a que había “mucha expectativa por recibir la segunda dosis”.

Barbás analizó que ayudó mucho la evidencia científica que recomienda combinar vacunas para completar esquemas en aquellos casos en que exista faltante de alguna fórmula.

Qué dijeron los sanfrancisqueños

Oscar Avaro destacó el excelente nivel de atención en el Superdomo, aunque se quejó de que la logística nacional no es la correcta: “Pasé cuatro meses y medio sin recibir la segunda dosis”. Luego aclaró que no dudó en la combinación de vacunas, en este caso Sputnik V con Moderna: “Me asesoré y me dijeron que estaba bien, algo leí también”, indicó.

Miriam Aguirre, otra vecina que se llegó al Superdomo, también aseguró no haber dudado nunca de esta combinación: “No me hizo falta investigar, tengo confianza en esta vacuna que además les colocaron a los niños”. En su caso recibió la primera dosis el 27 de abril.

Néstor Ávila tampoco tuvo temores cuando le llegó la citación para la segunda dosis: “Estuve investigando. La primera dosis la recibí el 17 de mayo, pero no estaba preocupado por la segunda, mientras tanto seguía trabajando y cuidándome”, aclaró.

Estela Ávila también se había vacunado por primera vez el 17 de mayo, aunque aclaró que llegó tranquila a esta jornada: “No me preocupe porque las razones que daban para la combinación generaban tranquilidad. Sí esta intranquila porque no me llegaba el turno en todo este tiempo”.