Familiares y allegados de Zamir Torres, el niño de 4 años asesinado a balazos el pasado 9 de julio en Frontera, encabezaron este jueves por la mañana una nueva marcha para exigir justicia y mayor seguridad. La movilización fue liderada por la madre del pequeño, Rocío Funes, junto a sus familiares más cercanos, quienes se concentraron frente al municipio de Frontera para reclamar avances en la causa judicial.

En declaraciones a la prensa, Funes sostuvo que “hay más involucrados que los tres detenidos hasta el momento” y pidió que “caigan todos los involucrados”. Además, volvió a remarcar que “mi hijo no estaba en una guerra narco”, en alusión a versiones que intentaron vincular el ataque con disputas entre bandas. “Que esto no quede en el olvido, también marchamos por la seguridad y porque no le pase a otros niños”, expresó la mujer visiblemente conmovida.

El reclamo se centró en las puertas del edificio municipal, donde se vivieron momentos de tensión cuando algunos de los manifestantes comenzaron a golpear las puertas exigiendo la presencia del intendente Oscar Martínez. Según pudo constatar en el lugar el corresponsal de El Periódico, al sitio acudió personal de la Policía de San Francisco, pero no se observó presencia de efectivos de Frontera.

Posteriormente, Rocío Funes y otros familiares lograron mantener un breve encuentro con Martínez. Sin embargo, la reunión se desarrolló en un clima tenso producto del nerviosismo de la madre, quien días atrás perdió a su hijo en un hecho que conmocionó a toda la región.

El caso, que se investiga como homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado, cuenta hasta el momento con tres personas detenidas, quienes ya fueron imputadas por la Fiscalía de Rafaela.