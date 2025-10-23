Niños y niñas plantaron 400 árboles en el Parque Industrial

El pasado miércoles se llevó a cabo con éxito en el Parque Industrial de San Francisco la etapa final del proyecto “Sembrando mi huella”, una iniciativa destinada a promover la conciencia ambiental en niños de escuelas primarias, destacando la importancia del cuidado del ambiente, el reciclaje y el valor de los árboles para el ecosistema. A través de este proyecto se busca fomentar desde la infancia la responsabilidad y el compromiso con la naturaleza, entendiendo que la educación ambiental temprana es clave para formar futuras generaciones más empáticas y comprometidas con la sustentabilidad.



La jornada tuvo lugar en el ingreso a las 63 hectáreas del polo fabril, en la intersección de calle Huergo y Tampieri, y contó con la participación de aproximadamente 400 niños de 5° y 6° grado de distintas escuelas e instituciones.



El gerente general del Parque Industrial, Leonardo Beccaria, comento que este proyecto se inició a principio de año con la entrega de de semillas de diversas especies con la maceta reciclada y el sustrato, y junto a la especialista Lorena Gieco les enseñaron el proceso de germinación y cuidado posterior. Finalmente, los niños y niñas pudieron cerrar esta etapa plantando ellos mismos 400 árboles.



Durante el evento se realizó también una charla educativa ambiental a cargo de Lorena Gieco, que finalizó con un juego de preguntas y respuestas destinado a medir cuánto cuidan los niños su huella de carbono y fortalecer la concientización ambiental. Además, se compartió un picnic al aire libre, en una entretenida actividad en un entorno natural.

Compromiso



Al respecto, Beccaria agregó: “Estamos muy contentos con el resultado de este proyecto, que refleja el trabajo conjunto entre las instituciones educativas y el Parque Industrial. Ver el entusiasmo de los niños y su compromiso con el ambiente nos impulsa a continuar promoviendo este tipo de iniciativas que siembran valores y conciencia ecológica desde la niñez”.