Niños del comedor “Los Pekeñitos” vivieron una tarde especial en Confitería Colón

Un grupo de 14 niños que asisten al comedor “Los Pekeñitos”, de barrio La Milka, vivieron una tarde distinta llena de risas, juegos y dulzura en Confitería Colón. La actividad fue organizada por la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de San Francisco, en articulación con el tradicional establecimiento gastronómico, en el marco de una propuesta que apunta a generar experiencias enriquecedoras para niños de diferentes sectores de la ciudad.

Desde hace 12 años, el comedor “Los Pekeñitos”, ubicado en Antártida Argentina 456, brinda merienda y cena a unos 80 chicos, además de colaborar con personas mayores en situación de calle. Su responsable, Estela Maris Almada, celebró la iniciativa y expresó su gratitud:

“Es hermoso que los niños del barrio puedan vivir este tipo de experiencias tan lindas. Hace años que la Municipalidad viene colaborando con nosotros con raciones alimentarias, y esta merienda nos emociona porque muchos pequeños nunca tuvieron una salida así”.

Por su parte, Germán Bella, propietario de Confitería Colón, se mostró conmovido:

“Es una alegría enorme armar estas acciones solidarias junto a la Municipalidad. Ver la felicidad de los chicos es impagable. Si todos ponemos un granito de arena, podemos ofrecerles momentos inolvidables”.

Esta acción forma parte de un programa que continuará con otros comedores y merenderos de San Francisco, promoviendo la participación de actores públicos y privados para llevar alegría a las infancias que más lo necesitan.