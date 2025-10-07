Niñas y niños de Laspiur jugaron en la ciudad vial gracias a una iniciativa del municipio

La Dirección de Seguridad Vial y Defensa Civil de San Francisco participó de una jornada de educación vial con niños de la Escuela Dalmacio Vélez Sarsfield y la Escuela Rural Combate de San Lorenzo de Laspiur.

La actividad se realizó a pedido del municipio de Laspiur y participaron 269 niños de Jardín de Infantes y Nivel Primario de primero y segundo grado, con sus docentes.

Esta iniciativa surgió como consecuencia de un trabajo conjunto entre las municipalidades donde los intendentes Damián Bernarte y Horacio Daniel Depetris acordaron llevar adelante un trabajo conjunto en materia de educación vial que trajo como resultado la realización de esta jornada.

La actividad se llevó a cabo en las Instalaciones del Club Unión Deportiva Laspiur, donde los niños disfrutaron de manera lúdica de recorridos en bicicleta por los diferentes módulos que cuenta la ciudad vial.

Identificaron las diferentes señales, semáforo, sendas peatonales, como los lugares comunes de su vida diaria reflejada en la misma -Municipalidad, Escuela, Bomberos, Iglesia, etc- como así también de una charla educativa brindada por personal de la Dirección.

La directiva de la Escuela Dalmacio Vélez Sarsfield, María Belén Guayarte dijo: "Esta actividad permite a nuestros pequeños disfrutar de una propuesta diferente que les permite incorporar conocimientos en materia de educación vial de una manera lúdica. Todo es aprendizaje para ellos quienes, de esta manera, pueden incorporar a su vida estas normas de conducta vial que sirven para continuar con su desarrollo día a día”.

A su vez, la directora del Jardín de Infantes Dalmacio Vélez Sársfield, Liliana Magni resaltó que a diario “con los niños trabajan con nociones de educación vial y resulta altamente significativo poder vivir esta experiencia que permite recorrer la ciudad vial".