Neblinas matinales y cielo parcialmente nublado este domingo en San Francisco

Este domingo se presentará en San Francisco con neblinas en la madrugada, cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado hacia la tarde y la noche. La temperatura máxima prevista será de 18 °C. El viento soplará del sudeste en la madrugada, del este en la mañana y noche, y del noreste en horas de la tarde; la intensidad podría alcanzar entre 13 y 22 km/h.

El lunes 18 se prevé cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con probabilidad de lluvias aisladas en la madrugada, la tarde y la noche. La mínima será de 9 °C y la máxima de 21 °C. El viento soplará del este en la madrugada y mañana, y rotará al noreste por la tarde y noche; podría alcanzar entre 13 y 22 km/h.