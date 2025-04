La agenda de actividades este fin de semana en San Francisco incluyen mucha música y teatro. Acá te contamos las propuestas:

Viernes 25 de abril – 21 hs .Festejo de los 56 años de la Escuela Municipal de Folclore

Gran peña en el Superdomo. Entradas $3000 anticipadas- en puerta $4000

Tocan en vivo: Ceci Bessone, Nilda vega, Cantorcitos y Entre Amigos

Contará con servicio de buffet y cantina

Viernes 25 de abril – 20.30 hs. Concierto Banda Sinfónica Municipal

Se presenta “El canto del viajero - “Música para explorar” en el Centro Cultural con entrada libre y gratuita.

Domingo 27 de abril – 16 hs. 3º Fecha del Llenate el mate de rock.

El evento tendrá lugar en la Plazoleta Villafañe y tocan en vivo No nos conocemos, Sinergia, Alma Blues, Casi a marte. La entrada es libre y gratuita.

Domingo 27 de abril – 17 hs.Domingos diferentes 2025

Tocan en vivo Sofi Vignola, Los cantores del llano, Iván Bielsa- Megafusión. Entrada libre y gratuita en el Superdomo.

Domingo 27 de abril – 19 hs. y 21 hs. Teatro con dos funciones

Dará inicio en el Centro Cultural San Francisco (Mitre y J.J. Paso), una nueva edición del Ciclo Teatro de afuera, organizado por Eric Flores y programado por la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Cultura de San Francisco.

En esta oportunidad se presentará la obra “El estado de las cosas – objetos en obra” de la compañía BiNeural-MonoKultur, fundada por los directores y dramaturgos Ariel Dávila (argentina) y Christina Ruf (Alemania).

En el Teatrillo

Jueves 24 de Abril, 21 horas: Melodías a ciegas: Pink Floyd - The Dark Side of de Moon

The Dark Side of the Moon es el octavo álbum de estudio de la banda lanzado el 1 de marzo de 1973. Explora temas como el conflicto, la codicia, el tiempo, la muerte y las enfermedades mentales. El disco se encuentra entre los álbumes más aclamados por la crítica y, a menudo, aparece como de los mejores de todos los tiempos. Le dio a Pink Floyd fama internacional, riqueza y aplausos a los cuatro miembros de la banda.

Viernes 25 de Abril, 21 horas: Silvia muere mañana (Radioteatro)

Regresa el aclamado ciclo de Radioteatro en el Teatrillo, homenaje a Alberto Migré. Producido por la Comedia San Francisco y dirigido por Adrián Vocos. En “Silvia Muere Mañana”, la historia se traslada a la ciudad de Luján, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y la fe florece en cada rincón.

Este espectáculo tiene el beneficio de “Cultura a tu alcance: 2x1 para menores de 21 años y jubilados”. Solo válido para compra en boletería, pago en efectivo y DNI en mano.

Sábado 26 de Abril, 21 horas: Incorruptas

Desde Rafaela Santa Fe llega esta alocada comedia. Cinco hermanas, un solo problema: la menopausia. ¿Qué sucede en el convento con esto? Como resolverán las monjitas este altercado?

Elenco: Perla Farías, Marion Rolon, Liliana Alvarez, Verónica Yori, Maximiliano Ledezma. Autor/director: Maximiliano Ledezma.

Domingo 27 de Abril, 19 horas: Chau Sr. Miedo

Graciela no puede dormir porque le teme a los fantasmas, a los ruidos extraños y a la oscuridad. Pero en una noche temblorosa, junto a su hermano Carlos, aprenderá a superar sus miedos y a despedirse de ellos.

Es una producción de la Comedia San Francisco, dirección de Adrian Vocos, asistente de dirección Gonzalo Paviolo. Elenco: Maximo Girardi y Emilia del Prato.

El espectáculo alcanzado por el beneficio de “Cultura a tu alcance: 2x1 para menores de 21 años y jubilados”. Solo valido para compra en boletería, pago en efectivo y DNI en mano.

Las entradas de los espectáculos se pueden adquirir a través de la plataforma Platea Vip (www.plateavip.com.ar) o en la boletería del teatro, 9 de Julio 1167 de lunes a domingo de 19:00 a 21:00 horas.