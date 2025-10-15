El sábado 18 de octubre se llevará a cabo una nueva edición “Música en Evolución”, programa municipal que promueve la participación de los DJ`s locales y alumnos del taller de creación. El evento tendrá lugar en el Jardín Botánico de 17 a 23 con acceso libre y gratuito, además contará con food trucks para acompañar la tarde - noche.

En cuanto a los DJ’s que estarán presentes el próximo sábado, además de Juampi Navarro y Nico Bovio, impulsores del proyecto, participarán Eric Nicolini, Alesandro Nicoli y Aitor Toloza. Además, se presentarán cuatro estudiantes del Taller Municipal “Música en Evolución” quienes compartirán todo lo aprendido.

El Dj Juampi Navarro está a cargo del programa avalado por las Direcciones de Cultura e Innovación de la ciudad y recordó que Música en Evolución no solo es un programa municipal abocado a la música, sino también a la comunidad, ya que a través del taller hay muchos alumnos.

"Nosotros damos clases en la Tecnoteca, donde enseñamos cómo funciona el software para poder trabajar este tipo de sistemas. Tratamos de unir, tratamos de ser compañeros, no solo de enseñar, sino de ser un equipo y hablar un poco de la actualidad de lo que sucede con la música. Este programa permite además la posibilidad de que aquellos alumnos que estuvieron estudiando con nosotros puedan participar en este tipo de eventos y que no simplemente quede en aprender del software y hacerlo en casa, sino también mostrar el trabajo que hacemos”, detalló.

A lo largo de seis meses de trabajo ya pasaron más de 85 personas de todas las edades. La próxima semana inicia el último bimestre del año.

Al finalizar, Navarro comentó: “San Francisco para nosotros es una gran ciudad, es el centro básicamente de toda la región. Lo que queremos hacer es que San Francisco sea reconocido por la música y por la innovación en esta área”.