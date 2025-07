Murió Rubén Bonino, histórico periodista y locutor de San Francisco

La ciudad despide con profunda tristeza a Rubén Bonino, periodista y locutor con más de medio siglo de trayectoria, quien falleció en las últimas horas. Su voz fue una de las más reconocidas del aire local, y su legado profesional quedará grabado en la memoria colectiva de varias generaciones de oyentes, colegas y vecinos. El velatorio será de Rosso Hnos. La sala se habilitará a las 21.

Bonino fue mucho más que un comunicador: fue un apasionado de la radio, un narrador de historias y un testigo privilegiado de hechos y personajes que marcaron la historia reciente del país. A lo largo de su carrera, entrevistó a figuras como Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner y el uruguayo Julio María Sanguinetti, entre otros.

“Nunca te creas el mejor, pero tratá todos los días de serlo”, le dijo alguna vez Juan Manuel Fangio, una frase que Bonino conservó como guía de vida. Él mismo solía recordar ese encuentro con orgullo, como también la oportunidad de entrevistar a la Madre Teresa de Calcuta, o de compartir unos mates con Sandro en su propia casa.

Una vida dedicada al periodismo

En una entrevista con El Periódico años atrás, había contado que su vocación había nacido desde muy joven, participando en actos escolares durante su infancia y adolescencia. La formación profesional llegaría en 1971, cuando se inscribió en la Facultad Católica de Humanidades de Rosario para estudiar Periodismo. “Estudié en Rosario porque en Córdoba aún no estaba la carrera, se abrió en 1972. Hice dos años en la católica y en 1973 me tocó el servicio militar, así que ese año lo perdí. Me recibí en 1976”, contó en una entrevista con El Periódico en 2017.

Antes de obtener su título, ya trabajaba en una emisora de Sastre, donde lo convocaron por la cercanía con su familia. “Hice cinco años, en LT2, ‘Campeones al volante’. Era cronista, iba a las carreras. Los martes hacía una página para el diario ‘La Capital’ de Rosario, que se llamaba ‘En el mundo del automovilismo’”, relataba con orgullo.

Después de pasar por Rosario, se radicó en San Francisco, donde desarrolló la mayor parte de su carrera. Fue corresponsal de Radio Nacional, trabajó para medios como El Tribuno y El Litoral, colaboró en la creación de la radio de Colonia Marina y fue parte de múltiples espacios radiales y televisivos.

Testigo de grandes momentos

Rubén Bonino cubrió eventos deportivos, espectáculos y acontecimientos políticos de relevancia nacional. “Para el centenario de San Francisco, nunca me voy a olvidar, en la Municipalidad estaban Alfonsín, Ludovico Incisa di Camerana, Ubaldo Calabresi, Sergio Montiel, José María Vernet y Eduardo Angeloz, todos juntos”, rememoró.

También entrevistó a personalidades de la cultura como Teresa Parodi, Nicola Di Bari, Charles Aznavour y Mirtha Legrand. Pero uno de sus recuerdos más entrañables fue la visita de Sandro: “Había ido a probar sonido en Bomberos, le habíamos hecho una nota en el hotel. Y nos dijo que tenía ganas de tomar mates. Así que lo invité y mi esposa le cebó algunos”.

Una huella imborrable

Durante su trayectoria, Bonino también incursionó en la prensa gráfica y en la producción editorial. Fue autor de una revista y participó como vestuarista en transmisiones deportivas. Siempre se mantuvo cerca del micrófono, incluso cuando ya podría haberse retirado. “Me quedó pendiente tener mi propia radio”, confesaba en aquella charla con este medio, aunque su legado superó ampliamente ese anhelo.

A las nuevas generaciones les dejó un mensaje claro: “Les diría que se preparen, que estudien. Hoy hay otros recursos, otras alternativas, antes la situación era más difícil”.

Su muerte deja un vacío enorme en la comunidad periodística y en el corazón de San Francisco. Su voz, su calidez y su compromiso con la profesión permanecerán vivos en la memoria de quienes lo escucharon, lo leyeron y compartieron con él el oficio de contar la vida.