Este jueves 9 de octubre, a los 92 años, falleció Adoriz Bono viuda de Olocco, reconocida ceramista y artista plástica que dejó huella en la escena cultural de San Francisco.

“Porota” fue esposa del pintor Esteban Olocco, con quien compartió una vida dedicada al arte. Ella desarrolló su trabajo en cerámica a la par que criaba a sus hijos y por su taller pasaron cientos de personas que fueron sus aprendices.

Sus obras formaron parte de muestras colectivas e individuales en el país y el extranjero.

Tras comunicarse su fallecimiento será velada en la empresa Sentir e inhumada el viernes en el cementerio de Plaza San Francisco.