Este miércoles por la tarde falleció en San Francisco una de las mujeres más longevas de la ciudad. Se trata de Juana Cerdá Pascual, quién tenía 104 años de edad cumplidos en octubre pasado.

Había sido entrevistada por este medio tras recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y también por su carácter para afrontar la vida a semejante edad. La abuela de barrio El Prado se presentaba siempre radiante, feliz y lúcida, que hasta nos regaló un flamenco a capela y frente a la cámara.

Desde El Periódico acompañamos a su familia en el dolor.

De origen español

Juana nació el 4 de octubre de 1917 en Murcia, España, pero como les pasó a millones de familias europeas por diferentes motivos eligieron emigrar a la Argentina para iniciar un nuevo camino.

Tenía sólo 13 años cuando llegó a Córdoba capital junto a toda su familia. Su padre falleció al poco tiempo por lo que desde muy joven tuvo que ponerse a trabajar para ayudar a su madre. “Vine a la Argentina en el año 30, justo cuando había una gran crisis. Se vino mi padre y toda la familia cuando yo tenía 13 años”, recordó.

“Me casé con un italiano que valía oro y en el mundo no hay otro como él. Cuando falleció me puse una pensión para poder vivir. Después mi hija se casó con un muchacho de San Francisco y me vine para acá hace algunos años”, relató Juana.

“Toda mi vida me dediqué a ser ama de casa y trabajé mucho. Siempre estoy alegre. Me gusta San Francisco, estoy muy bien. Mi nieto me protege y mi familia me cuida mucho”, finalizó.