La Municipalidad de San Francisco y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) firmaron un convenio para la cesión de un terreno en la intersección de la avenida Brigadier López y calle Talcahuano, donde se desarrollará el futuro Parque Solar Fotovoltaico San Francisco (PSFV), un proyecto destinado a fortalecer la matriz energética renovable de la provincia.

El acuerdo fue rubricado por el intendente Damián Bernarte, el secretario de Gobierno municipal Raúl Angonoa y el presidente de la EPEC Claudio Puértolas, según informó la Municipalidad de San Francisco.

El PSFV constituye una iniciativa estratégica de EPEC que busca aprovechar al máximo el potencial solar de la zona mediante dos sistemas complementarios de generación: un parque adjudicado bajo el Programa Nacional de Fomento de Energías Renovables (RenMDI), con una potencia nominal de 3 MWac, destinado al Mercado Eléctrico Mayorista; y un sistema fotovoltaico fijo de Generación Distribuida Comunitaria, impulsado por la empresa provincial bajo las leyes nacionales y provinciales vigentes, con una potencia inicial de 3 MWp orientada al autoconsumo compartido.

Ambos modelos coexistirán en el mismo predio, conformando un polo de referencia en energía solar dentro de Córdoba. Según consignó el municipio, la iniciativa combinará la escala industrial del esquema RenMDI con el carácter participativo del modelo comunitario, favoreciendo la eficiencia en el uso del suelo y la mejora del sistema eléctrico local.

El predio se ubica a 3,6 kilómetros al sureste de la Ruta Nacional 19 y a 1,9 kilómetros al norte de la Circunvalación RN158. Las proyecciones técnicas estiman una generación neta anual de 1.200 MWh, equivalente al consumo de 10.000 hogares, utilizando estructuras fijas de acero galvanizado.

De acuerdo con EPEC, el Parque Solar permitirá reducir la emisión de unas 1.200 toneladas de dióxido de carbono por año en su primera etapa, y hasta 2.000 toneladas adicionales al alcanzar los 6 MWp de capacidad total. Además, el proyecto busca promover el desarrollo local, la generación de empleo calificado, la producción nacional de componentes estructurales y la capacitación técnica en instituciones educativas.

El PSFV San Francisco se presenta como un paso significativo en la transición energética de la provincia, consolidando a Córdoba como referente nacional en sostenibilidad y eficiencia energética.