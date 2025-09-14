En el marco del “Día Provincial de la Adopción”, a conmemorarse el 15 de septiembre, la Municipalidad de San Francisco acompañará la iniciativa de la Red Argentina por la Adopción de iluminar de color violeta los edificios públicos en adhesión a esta fecha.

La Red Argentina por la Adopción es una organización de alcance nacional que nuclea a familias por adopción, personas en espera, familias de acogimiento, profesionales, operadores judiciales, hogares convivenciales y organizaciones sociales que trabajan para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en una familia. Desde hace años, impulsan acciones de sensibilización, acompañamiento y promoción de políticas públicas vinculadas a la adopción.

En varias provincias del país, por iniciativa de dicha Red, ya se conmemora el “Día Provincial de la Adopción”. Asimismo, desde el año 2025, se encuentra en trámite en el Congreso Nacional un proyecto de ley para instituir el 15 de septiembre como “Día Nacional de la Adopción”.

A partir de las 18:30 hs. de ese día, la Red Argentina por la Adopción llevará adelante actividades en distintas ciudades del país, con el objetivo de visibilizar y reflexionar sobre el derecho de cada niño y niña a crecer en una familia.

En el caso de la ciudad de San Francisco, los edificios que se iluminarán de color violeta son el Palacio Tampieri, Tecnoteca, Superdomo, Asistencia Pública y el Centro Cultural San Francisco, sumado al monumento a San Francisco de Asís.