Mujeres Emprendedoras: historias de superación, aromas y juegos sin pantallas

Este fin de semana, el Centro Cultural San Francisco se llenará de color, creatividad y talento local con una nueva edición de la Feria de Mujeres Emprendedoras, una propuesta pensada para homenajear a las madres con regalos únicos, hechos a mano y con historia.

El evento, organizado por el Consejo Municipal de la Mujer, se desarrollará ambos días de 16 a 21, con entrada libre y gratuita. Además de stands con productos artesanales, la feria ofrecerá espectáculos en vivo, una variada propuesta gastronómica con food trucks y un espacio de encuentro para toda la familia.

Entre las expositoras estará Zulma Ambordt, una sanfrancisqueña que este año decidió poner en marcha un emprendimiento de juegos sensoriales de madera (del método Montessori). Inspirada por sus nietos, notó en otras ferias la falta de opciones lúdicas sin pantallas para niños pequeños y se animó a crear una alternativa.

“Mi emprendimiento comenzó a principios de este año. Surge a causa de ver en otras ferias que no había juguetes sensoriales para niños de entre 9 meses y 4 años, y me sorprendió ver cómo se entretenían con las pantallas o celulares de los padres”, contó Ambordt. “Al ver a mis nietos muy dependientes de las pantallas, pensé qué podía hacer para entretenerlos y jugar sin tecnología”.

La propuesta consiste en juegos hechos con elementos simples y cotidianos: “Uso cosas visibles y fáciles de manipular, que vemos en todas las casas. Por ejemplo, una llave de luz, un cierre, ganchos para mochilas, velcro, cordones para zapatillas, llaves de canillas. Jugando aprenden y se entretienen”. También incorpora luces, engranajes, letras y números.

Para esta edición de la feria, llevará tableros sensoriales, sonajeros, rompecabezas, tejos, canchas de fútbol y pesca-pesca, pensados especialmente para mamás que quieran adquirir juegos sanos y entretenidos, sin tecnología.

“Me hace feliz saber que un juego mío entretiene a un niño sin necesidad de una pantalla”

Estar en la Feria de Mujeres Emprendedoras, dijo, le permitió crecer personal y profesionalmente: “Me abrió muchas puertas y posibilidades. También me permitió conocer gente y cosechar amigas que aman lo mismo que yo”.

Fabricar los juegos es un trabajo que realiza luego de su jornada laboral, con el acompañamiento de su familia: “Cuento con el apoyo incondicional de mi familia y comparto esta pasión con mi esposo, que hace mucho por este desafío”.

Con un mensaje alentador, invitó a otras mujeres a animarse a emprender: “Todo comienzo es difícil, pero se puede, y más cuando lo hacés con pasión. Hay que ser perseverantes e insistir ante cualquier adversidad”.

Aromas que sanan y conexión con el bienestar

Otra de las protagonistas de la feria será Miryan Montoya, creadora de Candere Luces y Aromas. Su emprendimiento nació casi por casualidad durante la pandemia, cuando comenzó a hacer velas como pasatiempo. Pero lo que empezó como un hobby fue tomando forma gracias al entusiasmo de sus familiares y amigas.

“Les regalaba a mis amigas, a mi familia, y ahí me empezaron a decir que tenía que venderlas. Pero no me animaba”, recordó. Con el tiempo, decidió formarse: “Hice cursos online, después presenciales, y fui sumando productos: difusores, body splash, brumas áuricas y almohadillas terapéuticas”.

“Candere nació como un hobby, pero se transformó en una forma de acompañar a las personas”

Hoy, ya jubilada de la docencia, dedica más tiempo a este proyecto personal que combina aromas, bienestar y contacto con lo emocional: “Mi emprendimiento está basado en los aromas, pero también en tratar de ayudar a la gente, en buscar el bienestar y conexión a través de esos aromas”.

Organizar su día a día entre las tareas personales, familiares y su rol de emprendedora es uno de sus mayores desafíos. “La organización es primordial para poder llegar con todo y cumplir”, afirmó.

Montoya, que ya participó en ferias zonales y provinciales, para este fin de semana, presentará una variedad de velas en cuencos, difusores, body splash y toallas intervenidas con jaboncitos, especialmente pensados para regalar en el Día de la Madre.

Para cerrar, dejó un mensaje para quienes están empezando: “Anímense, busquen ayuda. No estamos solas. Siempre van a surgir errores, pero hay que tomarlos como un aprendizaje. Con constancia, determinación y pasión, todo se puede lograr”.