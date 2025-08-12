La ciudad de Frontera amaneció hoy con la noticia de un violento hecho que dejó a una familia sumida en el dolor: el joven Emanuel Levratto (28) fue encontrado muerto este martes tras ser presuntamente baleado. Sus seres queridos, además de enfrentar la pérdida, deben afrontar los gastos para poder despedirlo como corresponde.

En un mensaje difundido en Facebook, Antonela Ramirez, su prima, apeló a la ayuda de la comunidad. En el escrito, expresó: “Hoy me veo en la necesidad de contar y apostar a la solidaridad de la gente. Se nos fue una gran persona que nos dejó un vacío enorme en nuestras vidas. Necesitamos darle la despedida que se merece. Es por eso que les pido que nos ayuden económicamente con lo que puedan. Todo ayuda. Dejo mi alias: Antoramirez.1.mp , la familia hoy nos necesita gente. Dios los bendiga”.

De acuerdo a lo informado por la mujer a El Periódico, necesitan reunir 110 mil pesos para poder costear el cajón y una suma más para poder afrontar los gastos de sepelio, ya que la familia no cuenta con el dinero necesario para hacerlo. Desean que sus tres hijos pequeños tengan un lugar donde recordarlo.

Según contaron allegados, Levratto se dedicaba a hacer changas -solía juntar y vender leña- y habría salido a buscar a sus caballos cuando fue atacado. De todas maneras, no tienen información oficial sobre el hecho, que por estas horas está siendo investigado.

Hasta el momento no se brindaron más detalles oficiales sobre las circunstancias del suceso.

El caso

Emanuel Levratto fue hallado sin vida en la madrugada de este martes en una tapera ubicada sobre calle N°112 de la ciudad de Frontera. Su cuerpo fue trasladado al Hospital J.B. Iturraspe de San Francisco, donde médicos de guardia confirmaron el fallecimiento.

Según pudo saber este medio, el hallazgo se produjo cerca de las 2:30. Personal policial decidió trasladar al joven al nosocomio tras hallarlo tendido en el suelo en un predio precario de la ciudad vecina.