Mucho sol, buen tiempo y máxima de 30° para este martes

Siguen los días de buen tiempo y ascenso térmico: para este martes, el pronóstico indica que el cielo estará despejado a algo nublado y las temperaturas estarán entre los 13° y los 30°.

Los vientos soplarán leves del norte y noreste con algunas ráfagas por la tarde.

Pronóstico extendido

Para mañana miércoles se anuncia algo más de nubosidad, con temperaturas que oscilarán entre los 17° y los 30° y vientos leves.