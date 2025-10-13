Mucho sol, buen tiempo y máxima de 30° para este martes
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia otra jornada de poca nubosidad, vientos leves y temperaturas agradables.
Siguen los días de buen tiempo y ascenso térmico: para este martes, el pronóstico indica que el cielo estará despejado a algo nublado y las temperaturas estarán entre los 13° y los 30°.
Los vientos soplarán leves del norte y noreste con algunas ráfagas por la tarde.
Pronóstico extendido
Para mañana miércoles se anuncia algo más de nubosidad, con temperaturas que oscilarán entre los 17° y los 30° y vientos leves.