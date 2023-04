En la previa a su viaje a China para someterse a un tratamiento médico, el cual de no mediar ningún otro inconveniente comenzará este jueves, la joven no vidente de nacimiento de San Francisco Milagros Boscacci habló en La Mañana de El Periódico por FM 97.1 sobre sus expectativas.

Tanto ella como su familia se muestran expectantes de cara a lo que será este tratamiento que les da la esperanza de que la joven pueda ver por primera vez. Pero para llegar a esta instancia debieron sortear un sinnúmero de dificultades, teniendo en cuenta lo que costó conseguir el dinero para el procedimiento médico, los pasajes y la estadía, y las cancelaciones de los viajes por la pandemia de coronavirus y las trabas en las visas.

“Estoy muy feliz, muy ansiosa, nervios no tengo, pero sí mucha ansiedad. Viajamos este jueves 13 de abril, salimos de madrugada para Ezeiza, de ahí rumbo a Alemania y después para China. Llegaríamos el 15 de abril a Beijing y de ahí nos estaría esperando gente de la clínica y nos iríamos para allá. Después de unas horas de descanso comenzaríamos con los estudios y una limpieza del organismo, para que yo pueda aceptar bien el tratamiento. Si todo va bien, son 15 días en la clínica, regresaríamos el 30 de abril”, contó Milagros.

La joven agregó que ya está todo listo: “Solo falta poner la ropa en la valija”.

Respecto a cómo se siente, lo describió como “un conjunto de emociones”. “Hay mucha gente que me ha demostrado cariño, eso me dejó emocionada. Estas últimas noches me está costando dormir con los pensamientos, estoy muy ansiosa pero muy feliz y agradecida con la gente. Han sido muchas cosas, muchas horas de arduo trabajo, de levantarse muy temprano y terminar muy tarde, pero con la satisfacción de que cada peso era para para contribuir con este sueño”.

Según contó, será la primera vez que viaje en un avión y el primer encuentro con una cultura tan diferente a la nuestra, con la que intentará comunicarse valiéndose de varias herramientas, entre ellas el traductor del celular en cuestiones de idioma.

“Fue una lucha tan grande”

Quien también se refirió a este momento fue la mamá de la joven, Argentina Boscacci, que sostuvo que con los pasajes en mano ya nadie puede frenarlas. “Ha ha sido una lucha tan grande y que llegue el día genera muchas sensaciones encontradas, de emoción pero a la vez también un poco de tristeza, porque tengo que dejar al resto de mi familia acá. Siempre nos reímos y digo que después de tanta lucha el jueves no me saca nadie de Ezeiza, me subo a como dé lugar, esta vez se va a dar”, aseguró.

La mujer se refirió a los obstáculos que tuvieron que sortear y sostuvo: “Cuando uno tiene un hijo con discapacidad aprende a luchar por sus derechos, se hace fuerte sin querer. Aprendés a darle para adelante, en el medio tenés caídas, pero sabes que al otro día tenés que levantarte y darle para adelante. Y esto no fue la excepción, porque realmente desde el día uno en que iniciamos la campaña fue muy duro el trabajo, estuvo toda la familia involucrada, la sociedad, los medios, por eso esto es posible hoy. Y cuando pasaban estas cosas, que pensé que no se iba a poder y después un día todos los planetas se alinearon y todo se eran malas noticias, debo reconocer que me bajoneé mucho, pero gracias a Dios hoy va a tener un final feliz”.

El tratamiento

Según contó tiempo atrás la familia, los tres integrantes (Mili, su mamá y la pareja de su mamá) se “internarán” en el hospital chino durante 15 días. Allí le implantarán células madre a la joven que le regenerarían la retina y la reconstruirían.

De allí se continuará con una rehabilitación diaria.

En tanto, luego deberá hacer un segundo viaje, el cual será para control y refuerzo de células madres en la segunda parte del tratamiento.