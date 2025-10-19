Milena, la mamá del semáforo: “Estoy agradecida a la gente, trabajo para mis hijos”

En el cruce de las avenidas Rosario de Santa Fe y San Lorenzo, donde el viento levanta polvo y los autos apuran el verde, una mujer trabaja. En una de sus manos lleva una botella plástica con agua y jabón, en la otra una escobilla. A veces el sol la golpea con dureza y la obliga a moverse de esquina en esquina, buscando la sombra que sólo existe durante un rato. Muchos la conocen. La saludan. Algunos le dejan unos pesos, otros solo la miran. Se llama Milena Bustos, tiene 37 años, y hace ocho que limpia parabrisas de autos y camiones en ese punto exacto donde dos avenidas se cruzan como si marcaran su destino.

“Soy mamá de cuatro: dos varones y dos nenas. Gracias a Dios, este lugar me permitió criar a mis hijos y que no les falte el pan”, dice. Habla con la serenidad de quien ha aprendido a sobrevivir en la calle sin hacer ruido.

Comenzó a ganarse la vida de esta forma cuando esperaba a su primera hija y ya tenía a Román, el mayor. Cuenta que no tenía trabajo estable ni con quién dejar a los chicos. “Los traía conmigo, no tenía para pagar ni niñera ni nadie que me los cuidara. Al principio me daba miedo, pero después la gente me conoció. Mis hijos crecieron acá, los vieron crecer”, explica a El Periódico. En su relato no hay queja ni resignación, hay una esperanza sin adornos.

Una imagen la resume: dos de sus niños juegan a la pelota en los desagües de la banquina. Más allá, sus dos nenas están divertidas sentadas en una manta jugando con “el negro”, el perro que los acompaña a todos lados. A un costado de la ruta, Milena le hace señas a los autos y camiones que pasan, ofreciendo limpiar sus parabrisas por una colaboración.

“Yo estaba embarazada y mis otros hijos eran chiquitos, los tenía en la sombra de la Virgencita. Aprendieron a esperarme. Saben que esto es mi trabajo”, asegura.

La mujer del semáforo

Los vecinos del barrio San Cayetano la saludan cuando pasan. Si un día no están sus niños, preguntan por ellos. A veces, alguien se detiene para hablarle. Una señora le llevó huevos de Pascua para cada uno de sus hijos.

Antes de llegar a esa esquina, Milena trabajó en una fábrica de productos de limpieza. Tuvo que dejarlo cuando los químicos comenzaron a hacerle mal durante el embarazo. También cuidaba a una abuela, pero el peso y la panza ya no se lo permitían. “El país se vino abajo, no había más trabajo. Y salí a la calle a buscar esta forma de trabajo, acá me quedé”, relata.

A veces piensa que el miedo de entonces fue menor al que siente ahora mientras mira con amor a sus niños: “Tenía miedo que me denunciaran por tener a los chicos conmigo, sabía que no era lo mejor, pero peor era dejarlos solos. Siempre los cuidé bien, siempre estuvieron limpios, bien comiditos. Eso es lo que importa”, asegura.

El refugio y la lucha

Sus hijos —Román (12), Uma (8), Pía (6) y Otto (4)— están en la escuela y el jardín. . Cuando salen, se quedan un rato con ella. Llevan galletitas, una gaseosa, una pelota. “A la tardecita corre un vientito más fresco que en casa —dice—. Si hace calor, jugamos al carnaval. Tenemos una manta donde se sientan y comen algo. La gente pasa y te deja masitas, gaseosas o helados”.

La rutina se volvió una forma de resistencia. Si llueve, hace magdalenas o tortillas para vender. “La gente me compra, me ayuda. Es buena onda”, menciona.

Pero no todo fue fácil. Milena carga una historia que no esconde. “Tuve vicios con las drogas desde los 16. Hace unos años empecé a dejarla. Es un problema muy serio. Pero mis hijos tienen que comer”, dice. Fue por ellos que logró salir. “Mi pareja también reaccionó. El crack que se consume acá te deja sin alma. No quiero eso para mis hijos. No quiero que olviden las palabras permiso, por favor y gracias”.

Milena mira a Román y se emociona. “Está entendiendo que tiene que ser alguien. Tiene que tener una profesión, estudiar y esforzarse. Con su papá tratamos de darles todo y enseñarles lo bueno, pero también les muestro la realidad. Ellos saben qué cosas hacen mal”.

En sus años en la avenida también aprendió que la solidaridad es silenciosa, pero pasa cada tanto: “Me pasaron cosas que nadie se imagina. Una vez se acercó un policía y me preguntó qué número calzaban mis chicos. Y volvió a la tardecita con zapatillas nuevas para todos. Estoy agradecida al semáforo”.

Otra noche, Milena necesitaba un antibiótico, había podido intercambiar unas palabras con una mujer y más tarde, esa señora apareció con el medicamento. “A veces esas cosas no pasan ni en tu familia —dice—. Por eso siempre estoy agradecida: primero a Dios, después a la gente. Pero eso se gana, con respeto, con una sonrisa, tratando bien a las personas”.

Agradece, siempre. A Dios, al trabajo, a la vida. Dice que está convencida de que “hacer el bien te devuelve cosas buenas” y eso es lo que quiere como enseñanza para sus hijos.

El Día de la Madre

El Día de la Madre, Milena se va a la casa de su mamá. “Le comemos todo —sostiene entre risas—. Ya sabe que tiene que hacer postre porque somos muchos”.

Cuando va terminando la tarde y pudo juntar lo suficiente para comprar la cena, Milena junta la manta, las mochilas de sus niños, parten hacia la casa y agradece otra vez.

La crisis también en la calle

La economía no da respiro y Milena la explica: “Antes los primeros días del mes se trabajaba bien. Ahora, el día ocho o el diez ya no hay plata. No es que la gente no quiera darte, es que no tiene”. Algunos le dejan comida, otros la saludan con afecto. Hay quienes se detienen sólo para hablar. “Eso también es lindo, porque es como una mini terapia. A veces te hacen reír y te cambian el día”.