Miércoles de buen tiempo y nubosidad en ascenso
Se anuncia para hoy cielo parcial a mayormente nublado, una máxima cercana a los 25° y vientos leves.
El miércoles comenzó con buen tiempo y algo de nubosidad y se espera que así continúe aunque con nubosidad en ascenso.
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para hoy cielo parcial a mayormente nublado, una máxima cercana a los 25° y vientos leves del ese y noreste.
Pronóstico extendido
Las condiciones continuarán similares en los próximos días con temperaturas máximas en ascenso.