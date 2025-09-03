Miércoles con niebla matinal: qué dice el pronóstico para hoy
Se espera nubosidad variable y máxima de 21°. Mañana bajan las temperaturas.
El miércoles arrancó con nieblas que de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional se iban a mantener durante la mañana.
Para la jornada se espera nubosidad variable y temperaturas que llegarían hasta los 21°.
Será un día, también, de vientos moderados a regulares del sur, que por la mañana y la tarde estarán acompañados de ráfagas de hasta 50 km/h.
Pronóstico extendido
Para este jueves se espera nubosidad variable, vientos leves y un marcado descenso en la temperatura. Mínima 5°; máxima 14°.
Hacia el viernes seguirá descendiendo la mínima aunque con un leve ascenso en la máxima; será un día con vientos leves y menor nubosidad. Mínima 2°; máxima 16°.
Para el sábado, finalmente, se aguarda una jornada de sol, con temperaturas bajas. Mínima 2°; máxima 17°.