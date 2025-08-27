Miércoles con cielo despejado y temperatura agradable en San Francisco

Este miércoles se presenta con cielo despejado, y se espera que se mantenga de esa manera.

Los vientos soplarán leves del norte y noreste.

La temperatura máxima alcanzará los 22 °C.

Pronóstico extendido

El jueves 28 se prevé una jornada con cielo despejado en la madrugada y la tarde, y algo nublado por la mañana y la noche. La temperatura mínima será de 10 °C y la máxima trepará hasta los 21 °C. Los vientos soplarán del noreste y norte, con velocidades de entre 7 y 31 km/h. Por la tarde se esperan ráfagas del norte, que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.