Miércoles caluroso, con algo de nubosidad y viento en San Francisco

Este miércoles será una jornada primaveral en materia de temperaturas, con cielo parcial a ligeramente nublado aunque de mucho viento y con rotación del mismo del norte al sur.

La temperatura máxima alcanzará los 27°.

Por su parte, los vientos soplarán del norte por la mañana de forma moderada con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Por la tarde se espera que roten al sur y que las ráfagas alcancen los60 kilómetros por hora. Hacia la noche, en tanto, se esperan vientos moderados del sur con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Pronóstico extendido

Para mañana jueves se anuncia una jornada estable, con cielo despejado a algo nublado, y descenso en las temperaturas, que irán entre los 11° y los 23°.

Los vientos soplarán del sur rotando al este, con velocidades de entre 7 y 22 km/h. Durante la madrugada podrían registrarse ráfagas del sur, con intensidades entre 51 y 59 km/h.