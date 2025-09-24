Miércoles agradable y con cielo despejado en San Francisco

La primavera se siente en San Francisco: este miércoles la jornada arrancó con cielo despejado y se espersa que continúe así.

La temperatura, de acuerdo a la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), alcanzaría unos 24°, y los vientos soplarán del sector este y noreste con intensidad leve a moderada.

Pronóstico extendido

Para el jueves, se mantendrá la estabilidad, aunque con cielo parcialmente nublado en distintos momentos del día. La mínima será de unos 9° y la máxima nuevamente alcanzará unos 24°. El viento se intensificará por la mañana y la tarde, con ráfagas entre 42 y 50 km/h provenientes del noreste y este.