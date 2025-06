En el marco del mes de la concientización sobre la Miastenia Gravis, dos vecinas de San Francisco, Juliana Pucheta y Alejandra Cafaratti, se acercaron a El Periódico para hablar en primera persona sobre esta enfermedad crónica, autoinmune y neuromuscular, que muchas veces tarda en ser diagnosticada y genera impactos físicos y emocionales profundos.

“La enfermedad consiste en que el cerebro le manda la orden al nervio, el nervio al músculo, pero nosotros no tenemos esa transmisión, entonces el músculo no responde. Por eso siempre tenemos debilidad muscular”, explicó Alejandra.

A Juliana la diagnosticaron a los 14 años, hace ya 26. “Yo empecé con problemas para tragar, para masticar. Se me debilitaban mucho los músculos de la mandíbula, de los ojos... El síntoma más evidente fue la caída del párpado. Al principio pensé que era estrés, pero el párpado estaba totalmente caído. Me llevaron al oftalmólogo y él me derivó al neurólogo”, relató.

Alejandra, por su parte, recibió el diagnóstico a los 36 años. “Yo también empecé con problemas para tragar, con la respiración muy cortita. Fui a la guardia, pensaron que podía ser un ACV. Me derivaron al neurólogo y ahí me diagnosticaron. Hoy tengo 42. En las mujeres suele aparecer antes de los 40, y en los hombres, después de los 50. En nuestro grupo, la mayoría de las mujeres fueron diagnosticadas entre los 14 y los 30 años, y los hombres son más grandes.”

¿Qué es la Miastenia Gravis?

La Miastenia Gravis es una enfermedad neuromuscular, crónica y autoinmune. Se caracteriza por fatiga y debilidad de la musculatura voluntaria, especialmente en músculos del rostro, ojos, boca y cuello. Puede volverse grave cuando afecta funciones como la respiración o la deglución.

Se estima que hay más de 5.000 personas diagnosticadas en Argentina, aunque el número real podría ser mayor debido al subdiagnóstico.

Síntomas principales

Párpado caído

Visión doble

Dificultad para hablar, masticar o tragar

Debilidad en cuello, brazos y piernas

Dificultad para respirar (en casos graves)

Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico se realiza a través de estudios neurológicos, análisis de sangre específicos y pruebas de estimulación eléctrica.

“En San Francisco somos pocas personas con diagnóstico. Armamos un grupo de WhatsApp para acompañarnos y compartir lo que vamos viviendo. Algunas no tienen redes, así que el boca en boca es clave”, contó Juliana.

El tratamiento incluye:

Medicación cada cuatro horas

Inmunosupresores y corticoides

En casos graves: plasmaféresis, inmunoglobulinas o timectomía (extirpación del timo)

“Yo pasé de tener miastenia ocular a una generalizada. Me costaba escribir, levantar un vaso, caminar o subir una escalera. Dejé educación física. Hoy, con tratamiento, estoy bastante estabilizada”, relató Juliana.

“En mi caso, fue más grave. Estuve cuatro meses en terapia intensiva con respirador por una crisis miasténica. Después tuve internación domiciliaria con traqueotomía. Fueron un año y medio de recuperación. Me hicieron quince recambios plasmáticos, inmunoglobulina, rituximab. Todo lleva tiempo. Es una enfermedad sin cura, pero con tratamiento”, explicó Alejandra.

¿Qué dice la ley en Argentina?

La Ley 26.903 (2014) establece un régimen de protección integral para personas con Miastenia Gravis:

Acceso garantizado a tratamientos y medicamentos, incluso de alto costo

Cobertura total por obras sociales y prepagas

Promoción de campañas de concientización

Reconocimiento como enfermedad crónica

Además, si la enfermedad limita la autonomía, se puede gestionar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), que permite acceder a beneficios laborales, transporte, educación adaptada y medicación gratuita.

Un pedido claro: concientización y formación

Ambas remarcaron que el principal objetivo de la nota es visibilizar y difundir la existencia de esta enfermedad.

“Queremos que la gente y sobre todo el personal médico estén atentos. Muchas veces no saben cómo actuar, y eso retrasa el diagnóstico. Yo estuve un año sin saber qué tenía. Y se me fue agravando muy rápido. Pasás de hablar gangoso un día, al otro tener el párpado caído, al otro no poder tragar”, recordó Alejandra.

“Una vecina de Devoto nos contó que fallecieron chicos jóvenes, de 23 y 25 años, por falta de diagnóstico. No por la enfermedad en sí, sino por no haber llegado a tiempo al tratamiento. Por eso hablamos, aunque algunos se cansen. Queremos que se naturalice que existe. Que cuando alguien vea un párpado caído o una fatiga rara, lo relacione y lo consulte”, sumó Juliana.

“Queremos campañas, talleres, charlas, que las políticas públicas incluyan estas enfermedades raras. Que nos escuchen. Nosotras ya dimos el primer paso”, concluyeron.

¿Querés sumarte o recibir orientación?

Si sos de San Francisco o la región, y necesitás información, diagnóstico o acompañamiento, podés comunicarte con Juliana: 3564 660606. Ella administra un grupo local de pacientes con Miastenia Gravis.