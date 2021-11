Durante todo el mes de noviembre la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Francisco, junto con la Asociación de Diabéticos Unidos y la Municipalidad de Frontera se unieron para llevar adelante acciones tendientes a concientizar sobre la diabetes.

En ese marco, el próximo sábado 27 un grupo interdisciplinario de profesionales de la salud estarán realizando controles gratuitos de glucemia en la plaza Vélez Sarsfield, de 16 a 19.30, donde además brindarán asesoramiento legal, nutricional, actividad física y tips para un mejor control de esta enfermedad.

Desde la Secretaría de Salud del municipio, la directora general Cecilia Pasamonte recordó que el pasado 14 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes, para concientizar y seguir trabajando en torno a esta enfermedad.

“Es muy importante recordar y concientizar sobre la diabetes dado que 1 de cada 11 personas la padece, y 1 de cada 2 personas que tiene diabetes no lo sabe, porque es una enfermedad que no da síntomas y cuando éstos se presentan significa que ya la diabetes ha avanzado, y la idea es evitar las consecuencias. Este año, el lema de la campaña es “Si no es ahora, cuando?”, porque después de esta pandemia la diabetes se comporta como un factor de riesgo para una de las situaciones más difíciles con el tema covid, junto con la obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y aquellas que implica tener las defensas o la inmunidad alterada", sostuvo.

Y luego continuó: "La diabetes aparece como una de las comorbilidades que tenemos en cuenta en el momento de pensar en un paciente con covid y su tratamiento, por ello la idea es trabajar en cuestiones de prevención que tienen que ver con la actividad física, la alimentación, los controles de glucemia y sobre todo pensar en aquellas personas que tienen antecedentes familiares que hacen que tengan mayor predisposición a padecer esta enfermedad”.

Pasamonte destacó además que “la Municipalidad como todos los años acompaña este mes junto la Asociación de Diabéticos Unidos, y en este caso se organizaron diferentes actividades con el auspicio también de la Municipalidad de Frontera, donde nutricionistas, médicos y otros profesionales que trabajan en esta cuestión estuvieron asesorando y realizando controles”.

Entre estas actividades, el pasado miércoles 14, se desarrolló en el Dispensario de barrio Roque Sáenz Peña una charla abierta sobre concientización de esta enfermedad, donde través del Grupo Recreo de la Secretaría de Salud, el médico especialista en diabetes Salvador Molinari y la nutricionista especializada en la temática Paola Candelero brindaron herramientas y consejos sobre la importancia de la alimentación para la prevención como así también para quienes padecen diabetes, cuyo cierre estuvo a cargo de la kinesióloga Eugenia Cariosio, quien brindó una clase de yoga y respiración para los presentes en dicha intervención comunitaria.

Por último, la funcionaria resaltó que “éste es un año importantísimo para volver a recordar e insistir en los controles y en estos factores de riesgo que podemos modificar para prevenir la diabetes”.