Mejora el tiempo pero sigue el viento: qué se espera para este miércoles en San Francisco

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un miércoles de buen tiempo: luego de las lluvias de ayer, hoy se espera cielo despejado aunque hasta las 7 aun se advertía algo de nubosidad.

De todas maneras, la primera parte del día estará marcada por vientos moderados del suroeste que podrían estar acompañados de ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. Con el correr de las horas, van a disminuir su velocidad.

En materia de temperaturas, se espera un leve ascenso: las mismas estarán entre los 10° y los 21°.

Pronóstico extendido

El jueves 21 se prevé una jornada con cielo despejado a parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 9 °C y la máxima trepará hasta los 21 °C.

Los vientos soplarán del norte de forma leve a moderada y se esperan ráfagas durante la mañana, tarde y noche, que podrían alcanzar hasta los 50 km/h.