“Mamá, ya no soporto más”. La frase corresponde a Matías Almada (26), un joven de San Francisco que el pasado 30 de diciembre sufrió terribles lesiones al ser arrollado por un colectivo del transporte urbano en la ciudad de Córdoba.

Su madre, Adriana Contreras contó este martes por la mañana que tuvieron la buena noticia en las últimas horas de que la prótesis que necesita su hijo llegaría para que puedan operarlo este miércoles.

“Anoche (por el lunes) fue uno de los cirujanos y nos dijo que estaría llegando la prótesis a la clínica y sería intervenido este miércoles por la mañana. Estoy contenta por eso y agradecida por el apoyo que tuvimos. Es primordial que pueda hacerse la cirugía”, indicó en declaraciones a La Mañana de El Periódico (FM 97.1).

Matías fue atropellado por un ómnibus de la empresa Ersa en pleno Bv. Chacabuco de Córdoba capital, cuando circulaba en su bicicleta. Quedó debajo de la rueda del colectivo, sufrió doble fractura de pelvis, sacro, la cabeza del fémur y cinco costillas rotas. Además quemaduras ante el arrastre en el pavimento.

“Matías está muy dolorido, me dice ‘mamá, ya no soporto más’. Aparte de las fracturas tiene quemaduras en su espalda y piernas por el arrastre del colectivo. Le duele mucho la espalda, se le pegan las sábanas. La está pasando muy mal”, aseguró Contreras, quien se esperanzó: “Espero que luego de la cirugía se alivianen sus males. A mí me parte el alma como madre. Quisiera estar yo en su lugar”.

Cobertura de Apross

El lunes la situación era compleja para la familia Almada porque indicaban que la mutual Apross no había conseguido aún las prótesis para la operación de este joven.

Por ello realizaron una campaña para tratar de juntar cerca de 600 mil pesos y comprarlas.

Tras la difusión del caso en El Periódico, se comunicaron desde Apross indicando que asistirán al joven y que la situación está regularizada. "El 5 de enero la Clínica solicitó al Apross la placa de reconstrucción, está aprobada desde ese mismo día, solo falta que le den turno para la intervención quirúrgica", explicaba el lunes el jefe de Comunicación, Juan Bollo.

Según la madre de Matías, la difusión del caso y el apoyo de la comunidad fueron importantes para que los tiempos se agilicen: “Al principio nos dijeron que la cirugía no estaba autorizada. El panorama cambió por suerte después de la difusión del caso”, explicó.

Matías Almada vive en Córdoba porque estudia la Licenciatura en Cine y Artes Visuales en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Tras el accidente está internado en la Clínica Vélez Sarsfield.