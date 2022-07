Mateo Bianchotti: "Que Campazzo haya leído la carta me dio mucha emoción"

“Que Campazzo haya leído la carta me dio mucha emoción, me puse muy feliz. No lo vi jugar nunca, pero escuché que es muy bueno”, dice Mateo Bianchotti con total honestidad.

El niño de 11 años, con la ayuda de su mamá, escribió una carta que dirigió al presidente del Centro Vecinal del barrio donde vive, José Hernández, la cual firmó de puño y letra. El pedido: que se utilice la sede o una de las plazoletas del sector para construir una canchita de básquet.

El texto, que se viralizó, llegó a los ojos del basquetbolista argentino Facundo Campazzo, quien se sumó con un tuit al pedido: “¿Y si hacemos que suceda?”.

Un par de horas después, el intendente Damián Bernarte redobló la apuesta y también utilizó la red del pajarito para responderle a Mateo y a Campazzo, a quien lo invitó al jugador que viene de disputar la última temporada en la NBA.

Quién es Mateo

El carismático niño cursa el sexto grado dela escuela Primera Junta. Es hijo de Cesar Bianchotti y Maricel Cattaneo, tiene una hermana melliza y un hermano menor.

Contó a El Periódico que hace un año empezó a jugar básquet en las divisiones infantiles del club El Ceibo, pero que le gustaría practicar fuera de hora en su barrio. También le gusta el ajedrez y la natación y asegura que marcha bien en la escuela.

“Empecé a jugar al básquet con varios compañeros del cole y del barrio, son tres clases a la semana y una hora cada una. Como recién empiezo es muy poco y quiero practicar en el barrio con mis amigos, entonces se me ocurrió hacer una carta y mandarla al centro vecinal a ver si pueden hacer un playón”, explicó.

El texto lo elaboró hace unos días y aprovechó entregársela en mano al actual presidente del Centro Vecinal, Héctor Fassetta.

“Lo vi que estaba en frente de mi casa y me crucé a dársela. Me dijo que era una buena idea e iba a tratar de hacer lo posible para que se pueda hacer una cancha”, contó Mateo y agregó: “Me gustaría que se haga en el espacio verde que tengo al lado de casa o en frente, hay otra plazoleta a una cuadra y sino en el predio del centro vecinal”.

Desde el Centro Vecinal se mostraron felices ante la conducta del niño de llevarles una propuesta para mejorar el sector: “Estamos eufóricos, contentos por esta actitud de los chicos que nos compromete a trabajar por esta idea que tuvieron y que hace que salgan de su casa, muchas veces metidos con la Play, y tengan un lugar para disfrutar del día”, dijo Fassetta a

El vecinalista, vinculado al básquet desde hace mucho tiempo, mostró además su emoción ante el tuit de Campazzo.

Según los padres de Tomás, siempre les inculcaron a sus hijos el deporte y tenerlos jugando al lado o frente de casa “haría todo más sencillo”.

La carta

Mateo escribió días atrás una carta a los dirigentes vecinales para pedir la construcción de un playón con aros de básquet y allí disfrutar con sus amigos de este deporte que tanto le gusta.

El texto dice lo siguiente: “Hola, mi nombre es Mateo, tengo 11 años y vivo en el Barrio José Hernández, mi mayor deseo es tener un playón con aros de básquet para jugar con mis compañeros del barrio. Actualmente con ellos jugamos básquet en un club y nos gustaría practicar en los tiempos libres. Tenemos varios espacios libres donde se podría realizar un lugar para jugar básquet, por ejemplo: en las Plazas del barrio o en el Predio del Centro Vecinal. Agradezco su atención por recibir mi propuesta. Mis saludos”.