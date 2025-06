Con un excelente nivel de convocatoria se desarrolló el proceso de inscripción de postulantes al Loteo Municipal “La Arbolada”, un desarrollo urbanístico impulsado por el intendente Damián Bernarte que busca ofrecer soluciones concretas para el acceso a terrenos a valores accesibles, con infraestructura completa y condiciones de financiación flexibles.

En este proceso, lograron inscribirse 1.134 postulantes. Cada uno ingresó sus datos personales y documentación respaldatoria bajo carácter de declaración jurada a través de un procedimiento realizado exclusivamente a través de medios digitales, mediante la aplicación oficial “San Francisco” o ingresando a la web www.sanfrancisco.gov.ar así como también a través del portal digital www.laarboladasanfrancisco.com.ar.

El número de aspirantes obtenido durante el proceso de inscripción representa un 327% más de la cantidad de lotes ofrecidos a la venta.

El Loteo ‘La Arbolada’ está comprendido por dos superficies. Una de ellas, denominada "La Arbolada l", ubicada al sur de barrio Bouchard y al oeste de Brisas del Sur, que abarca 14,25 hectáreas delimitadas por las calles Juan B. Justo, Talcahuano, General Paz y Juan Díaz de Solís. La restante, conocida como "La Arbolada II", con 6,85 hectáreas, se ubica al sur del barrio 9 de Septiembre, entre Caseros, Antártida Argentina, Venezuela y Catamarca. Estas 21,1 hectáreas urbanizadas generarán 512 parcelas, de las cuales 346 estarán disponibles para la venta. Los lotes, con superficies de entre 200 m2 y 300 m2, se adaptan a las distintas necesidades de las familias sanfrancisqueñas.

El acceso a este loteo fue dividido en tres grupos según nivel de ingresos y modalidad de financiación:

Grupo A: 46 lotes financiados en 61 cuotas. Requiere acreditar ingresos mensuales entre $630.000 y $1.200.000.

Grupo B: 300 lotes con financiación en 31 cuotas. Requiere ingresos entre $1.200.000 y $3.000.000.

Grupo C: Para el remanente de terrenos sin demanda en los grupos anteriores, se abrirá una instancia de ofertas. Está destinado a quienes perciban ingresos superiores a $3.000.000. Personas físicas y jurídicas podrán adquirir hasta 3 lotes; las organizaciones sin fines de lucro, hasta 10.

El valor base de los terrenos fue fijado en $19.200.000 y el acceso a los mismos se definirá mediante un sistema de compulsa pública, 100% transparente y digital, en el que se podrá consultar requisitos, realizar ofertas y seguir el estado del trámite.

Tras haber concluido el procedimiento de inscripción se estableció lo siguiente: el grupo A está compuesto por 605 inscriptos; en el grupo B hay 466 inscriptos mientras que para la categoría C se inscribieron 63 interesados. De todas maneras, se estima que el último grupo –conformado por personas jurídicas, asociaciones civiles sin fines de lucro o personas con recibos de sueldo mayores a 3 millones de pesos- no será habilitado a partir de la gran cantidad de interesados que conforman la nómina de los grupos A y B.

El secretario de Infraestructura de la Municipalidad de San Francisco, Carlos Ortega se mostró muy satisfecho por el marcado interés que congregó este programa por parte de los vecinos señalando que “el programa ha sido un éxito total con una marcada preferencia de interesados”.

¿Cómo sigue el procedimiento?

Una vez cerrado el proceso de inscripción, Ortega explicó: "Se van a tener en cuenta dos parámetros bien definidos. Por un lado, el precio por el cual cada interesado ingresó a la compulsa y por el otro, el anticipo ofrecido”.

Entre los elementos a tener en cuenta para formar parte del listado de los postulantes, se tuvo en cuenta la cobertura del precio de la base más el adelanto. Una vez que se cuente con todos los datos procesados de los 346 preadjudicatarios, Ortega manifestó que se van a comunicar con cada uno para que acerquen toda la documentación a la Secretaría, en formato papel, para poder armar el expediente y verificar que todos los datos sean los correctos.

El funcionario estimó que este proceso administrativo “podría estar listo a finales de julio” y a partir de allí s podrá seguir con el paso definitivo de la adjudicación.

Finalizada esta etapa, se elabora una resolución, seguida de un decreto, con el cual se adjudicarán definitivamente los lotes. Acto seguido, el adjudicatario comienza a pagar.

A partir de que se produzca la publicación del listado de adjudicatarios se pondrá en marcha un período en el cual aquellos que no fueron seleccionados para el padrón definitivo puedan realizar las impugnaciones que crean convenientes.

En este caso “se verifica que el interesado no tenga otras propiedades a su nombre, que toda la documentación ingresada esté correcta, que no falte ningún documento, que estén radicados en San Francisco y que no tengan deudas de tasas o tributos municipales”.

“El proceso de verificación de toda la documentación es llevado adelante desde la Secretaría de Infraestructura. Para eso, a partir de que empecemos a llamar a los integrantes del listado, deberán concurrir a la Secretaría –Bv. 9 de Julio 1499, segundo piso- de lunes a viernes de 6.30 a 13.30. En estos días se iniciará todo el proceso de clasificación de los 346 postulantes y seguramente a partir de la próxima semana comenzarán las convocatorias para que traigan la documentación”.

Una vez que se haya confeccionado la nómina definitiva de adjudicatarios de los terrenos, se procederá a elaborar una resolución, seguida de un decreto, donde se adjudica el terreno al vecino. De inmediato comenzarán a abonar la cuota correspondiente y si hicieron un adelanto deberán depositar los fondos respectivos. El valor de la cuota a pagar por parte del adjudicatario dependerá del monto ofertado.

Construcción de las obras de infraestructura

En los próximos días se publicará el proceso de licitación para la elaboración de los proyectos de infraestructura del loteo. Para eso, Ortega destacó que “una vez que tengamos los proyectos terminados vamos a poder cotizar las obras y de esa manera licitar los trabajos”.

“Estimamos que entre los meses de agosto y septiembre estaremos en condiciones de comenzar con las obras de infraestructura y a partir de allí se pondrá en marcha un plazo de 24 meses, lapso en el cual se deberán ejecutar todas las obras de infraestructura”.

Los trabajos a desarrollar abarcan mensura y loteo, proyecto vial e hidráulico, redes de distribución de agua potable y cloacas, alumbrado público, electrificación, soterramiento del tendido eléctrico de media tensión sobre la avenida Antártida Argentina, instalación de señales débiles, arbolado público, parquización, red de gas natural, proyecto ejecutivo integral de todas las obras y un estudio de impacto ambiental.

En los últimos días, el Concejo Deliberante aprobó el llamado a licitación para la contratación de servicios profesionales destinados a la elaboración de proyectos de ingeniería e infraestructura correspondientes al Loteo Municipal La Arbolada I y II, con un presupuesto oficial de $ 380.000.000.

“La convocatoria ha sido un éxito”

A partir de la gran cantidad de inscriptos, Ortega aseguró que “la convocatoria ha sido un éxito” para luego agregar que “esto se debe en gran parte a las características de este programa, con condiciones realmente accesibles sumado a la categoría de lotes que ofrece la Municipalidad de San Francisco”.

“Estamos hablando de un programa donde se combina el esfuerzo y el trabajo del sector público y el privado, con beneficios claramente muy satisfactorios no sólo para los vecinos sino para la Municipalidad. Esto permite fondear el costo de las obras con el aporte del sector privado”.

Más adelante el funcionario recordó que “por su tipología, ‘La Arbolada’ es un loteo inédito en la ciudad, de características “Premium” que no tiene nada que envidiarle a un emprendimiento privado, aunque en este caso el valor de los terrenos se termina comercializando a un costo sumamente inferior al del mercado ya que con esto la Municipalidad pretende que el vecino pueda acceder a un terreno, con las mejores prestaciones, al precio más bajo posible, generando de esta manera mejores condiciones de vida”.

Igualmente recordó que “a futuro la Municipalidad no tendrá que incurrir en gastos de infraestructura tales como cloacas, gas, cordón cuneta y pavimento. Esto solía suceder con desarrollos anteriores a la modificación de la ordenanza 1497 y 7005 y sus modificatorias ya que no se exigía que los loteos debían contar con la totalidad de los servicios. Con el paso del tiempo, esa legislación se fue perfeccionando hasta llegar a lo que actualmente existe en materia de ordenanzas municipales, que permite generar al municipio un importante ahorro de recursos públicos”.