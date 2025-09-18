Más de 600 personas participaron del 28º Encuentro Regional para Personas con Discapacidad en San Francisco

Este jueves 18 de septiembre se llevó a cabo en la Sociedad Rural San Francisco la 28ª edición del Encuentro Regional Deportivo y Recreativo para Personas con Discapacidad, una propuesta impulsada por el municipio que en esta ocasión reunió a más de 600 participantes provenientes de 30 instituciones de la ciudad y de distintas localidades de las provincias de Córdoba y Santa Fe.

Como en cada edición, desde la Dirección de Deportes del municipio se organizaron actividades lúdicas y recreativas, como postas y juegos, con la colaboración voluntaria de diversas instituciones locales. Entre ellas participaron Pablo VI, IPEA 222, Escuela Normal Nicolás Avellaneda, UTN, Fasta, Club Hípico San Francisco, Club San Isidro, el Servicio Penitenciario y la Asociación Gaucha “El Bagual” de Quebracho Herrado.

Durante el acto inaugural, el director de Deportes, Juan Manuel Iturburu, dio la bienvenida a las instituciones presentes y valoró el esfuerzo de quienes viajaron desde otras localidades para participar. “A pesar de los tiempos difíciles centros de otras localidades recorrieron largas distancias para compartir esta jornada hoy en la ciudad”, expresó.

El presidente del Concejo Deliberante, Mario Ortega, también tomó la palabra y destacó “el placer y orgullo de estar compartiendo con ustedes este 28º encuentro regional, un evento que ya se ha instalado en el calendario de eventos anuales deportivos de la ciudad y que tiene una enorme convocatoria”. Remarcó además la presencia de participantes de distintas edades y de instituciones tanto locales como regionales.

Ortega agradeció especialmente a la Sociedad Rural San Francisco por ceder el predio, así como a las entidades que colaboran año tras año de manera voluntaria en la organización de este evento.

Al cierre de su discurso, subrayó la relevancia de este tipo de encuentros para el fortalecimiento de una ciudad más inclusiva: “la lucha por la plena inclusión de las personas con discapacidad es un desafío colectivo y que tiene el compromiso de todos los actores de la sociedad como podemos verlo hoy aquí”. Añadió que cuando los sectores público y privado trabajan en conjunto “no sólo se hacen grandes sino que además se sostienen en el tiempo, transformándose en políticas de estado”.