El sábado 18 de octubre de 2025, el Superdomo de San Francisco fue sede de la Competencia de Robótica correspondiente a la segunda fecha de la zona centro de la Liga Nacional de Robótica (LNR). La jornada, organizada por la UTN Facultad Regional San Francisco a través de su Departamento de Ingeniería Electrónica, convocó a 64 robots diseñados por estudiantes secundarios, universitarios y aficionados de diversas localidades de Córdoba, La Pampa y Buenos Aires.

Durante la actividad —que se extendió desde las 9:30 hasta las 18:00— se realizaron pruebas en las categorías Sumo, Mini Sumo, Mini Sumo Pro, Fútbol, Carreras y Laberinto, en el marco del calendario oficial de la LNR. Según informó la UTN San Francisco, el evento contó con la presencia del decano Alberto Toloza, el director del Departamento de Ingeniería Electrónica Gastón Peretti, representantes de instituciones educativas y autoridades municipales.

La competencia fue organizada en conjunto con la Municipalidad de San Francisco, a través del Área de Juventud, y con la participación de escuelas técnicas de la región, entre ellas la PROA Técnica, las PROA de Desarrollo de Software de San Francisco y Porteña, la PROA Biotecnología, el IPET N° 50 “Emilio F. Olmos”, el IPET N° 264 “Teodoro Asteggiano” y el IPETyM N° 89 “Paula Albarracín” de Devoto.

Según la institución organizadora, el objetivo principal del encuentro es promover el desarrollo de habilidades tecnológicas y el trabajo colaborativo en la creación de robots, integrando conocimientos de mecánica, electricidad y electrónica. Además, busca fortalecer los vínculos entre los espacios educativos y los grupos de investigación y desarrollo.

Ganadores por categoría

Sumo 1°: Steelson – Francisco Dadone (Facultad de Ingeniería de La Pampa, General Pico) 2°: Reciclado – Julián Vialotti y Francisco Dadone (Facultad de Ingeniería de La Pampa, General Pico) 3°: P/Q – Leonardo Peretti (particular, San Francisco)

Mini Sumo 1°: Tétanos – Francisco Dadone (Facultad de Ingeniería de La Pampa, General Pico) 2°: El nano – Leonel Benjamín Quinteros, Martina Saluzzo y Elías Ardiles (UTN San Francisco) 3°: Milco – Abril Quiroga (PROA Técnica San Francisco)

Mini Sumo Pro 1°: Pikante – Maximiliano Paretti (particular, San Francisco) 2°: Chili – Maximiliano Paretti (particular, San Francisco)

Fútbol 1°: El Rafi – Francisco Dadone (Facultad de Ingeniería de La Pampa, General Pico) 2°: Sacachispas – Emiliano Agostini (UTN San Francisco) 3°: ProA FC – Josefina Sikora, Ema Baudino, Daiana Amaya y Antonela Díaz (PROA Técnica San Francisco)

Carreras 1°: GV1 – Leonel Gonzales (UTN San Francisco) 2°: Aramis – Joaquín Ferrazzin (ESFP Robótica, Santa Rosa de Calamuchita) 3°: Volt – Coral Milanesi y Francisco Dadone (Facultad de Ingeniería de La Pampa, General Pico)

Laberinto 1°: Arístides – Máximo Amaya (ESFP Robótica, Santa Rosa de Calamuchita) 2°: Odín – Mateo Rizzo (ESFP Robótica, Santa Rosa de Calamuchita) 3°: Vic Rattlehead – Nahuel García (ESFP Robótica, Santa Rosa de Calamuchita)

Una liga federal que une al país a través de la robótica

Según la UTN San Francisco, la Liga Nacional de Robótica fue creada en 2012 con el fin de unificar el calendario de competencias robóticas en Argentina y consagrar campeones nacionales por categoría. La iniciativa fue impulsada por el Grupo de Robótica y Simulación (GRS) de la UTN Bahía Blanca, con la participación de otras facultades regionales y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Desde entonces, la LNR se consolidó como un espacio federal y participativo, con representantes por sede y reglamentos actualizados mediante votación, respetando la identidad de cada torneo local dentro de un marco común nacional.