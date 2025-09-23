San Francisco cuenta con sus primeros egresados del Curso de Entrenador de fútbol infantil, propuesta que se dictó con apoyo del Instituto FASTA y por iniciativa de la Municipalidad.

El dictado del curso de entrenador de fútbol infantil es considerado “fundamental” porque brinda las herramientas necesarias a cada persona que quiere estar preparado para educar y dirigir.

La capacitación tiene como finalidad brindar herramientas teórico-prácticas para que los entrenadores no solo desarrollen habilidades técnicas y tácticas, sino que también puedan crear entornos de aprendizaje óptimos, transmitir valores éticos y gestionar de manera adecuada los factores que influyen en el rendimiento de un equipo en etapas formativas.

El intendente Damián Bernarte, participó del acto de entrega de la primera edición junto con la directora Carolina Rambaldi; el secretario de Vinculación Germán Fassetta; el coordinador del Profesorado de Educación Física Javier Castelli; el presidente de la Liga de Baby Fútbol de San Francisco Marcelo Felizia y el profesor Fernando Komorowski, entre otros.

El curso estuvo orientado a perfeccionar la labor de los entrenadores de fútbol infantil, en este caso de la Liga de Baby Fútbol de nuestra ciudad, consolidando su rol como formadores, y al mismo tiempo reforzando la importancia del deporte como espacio de inclusión, aprendizaje y desarrollo social.

Del mismo participaron 50 entrenadores de la ciudad y la región, y el dictado estuvo a cargo de docentes del Instituto Fasta y demás docentes invitados de nuestra ciudad y la región. Tuvo una duración de 6 meses (todos los días lunes de 20:30 a 22:30), doce fueron las materias desarrolladas en el curso.

Bernarte, destacó: “Esta es una actividad muy importante para la ciudad. Todos tenemos en claro lo que representa la Liga de Baby Fútbol en San Francisco y las instancias de formación nunca son suficiente y por lo tanto representan un permanente desafío para que podamos mejorar el vínculo entre los adultos a cargo y los chicos”.

“Los chicos que pasan por los distintos clubes en el baby fútbol los van a recordar a sus entrenadores para toda la vida y, si tenemos algo que agradecerles, son los valores que nos inculcaron para aplicarlos el resto de nuestra vida”, agregó.

Más adelante, el intendente resaltó que “la intención de esta capacitación se logró con creces alcanzando un éxito muy grande y ya se trabaja para una nueva edición”.

Por su parte, el profesor Fernando Komorowski destacó que en estos diez meses se trabajó muy bien, con mucha pasión y dedicación para mejorar el trabajo con los niños. "Los felicito a todos los participantes por haber transitado este recorrido que les va a permitir mejorar su trabajo con los niños”, resaltó.

“Esta tarea de capacitación y formación tiene que continuar para llegar a todos quienes tienen la responsabilidad de entrenar y formar a grupos de niños para que refuercen su capacidad de ser referentes en cada uno de los clubes”, agregó.

En tanto, el presidente de la Liga de Baby Fútbol, Marcelo Felizia dijo que “esto es fundamental para nosotros porque estamos trabajando con niños. Hace mucho que la Liga de Baby Fútbol busca contar con herramientas para nuestros entrenadores y entendemos que estas se dan a través del conocimiento y eso se logra con un trabajo como este. Es necesario formar personas para el futuro”.