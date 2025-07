Más de 50 años reciclando vidrio: la historia de la familia Macario

La escena es fascinante y única. Al llegar al centro de acopio de vidrio, el lugar se ve invadido por botellas perfectamente apiladas y encastradas, ordenadas meticulosamente por tipo y color. Los pasillos anchos se vuelven angostos al verse abarrotados de bolsones cargados con botellas que esperan ser clasificadas. El lugar, en su simplicidad, parece estar colapsando bajo la cantidad de materiales acumulados con el paso de los años. Al fondo, en una esquina, las botellas se rompen para su posterior venta por kilo, mientras que en otra se apilan los frascos de vidrio destinados a otros usos, como aquellos que se venden a quienes elaboran escabeches.

El olor a alcohol que emana de las botellas vacías se mezcla con la esencia de años de historia en el lugar. Mientras un zampi acomoda los bolsones con destreza, a los costados del lugar, dos perros descansan al sol, ajenos al trabajo que se desarrolla a su alrededor.

En una pequeña repisa, separada de las grandes pilas de vidrio, están las botellas más raras: sifones antiguos, frascos de perfumes, botellas fuera de serie que descansan de su uso habitual para convertirse en objetos de colección o en vestigios del pasado.

Omar Macario no es ajeno a esta escena. Con los guantes de seguridad puestos, se mueve entre los materiales, organizando, rompiendo y clasificando lo que más tarde será vendido. No es una tarea fácil, ni rápida, pero el hombre hace una sonrisa mientras nos invita a tomar asiento para conversar. Pero además, para poder descansar.

Historia familiar

"Mi papá empezó hace más de 50 años, y nosotros seguimos lo que él comenzó", comenta Omar mientras observa el lugar que, a pesar de los años, sigue funcionando bajo el mismo principio de reciclaje que su padre, Mateo Macario, instauró. “Esto empezó como algo muy simple, a mi papá le gustaba juntar botellas, así comenzó todo”, explica con una mezcla de nostalgia y orgullo.

Omar, hoy al mando del negocio familiar, lleva la tradición con la misma pasión que su padre. Aunque las circunstancias son diferentes y los costos operativos se han incrementado, el negocio sigue en marcha en la ciudad. "Ahora los gastos son altos, el combustible, los camiones, todo eso influye en la rentabilidad", asegura. Sin embargo, las 200.000 botellas y los 40.000 kg de vidrio que aún apilan y procesan, son una muestra de que la actividad sigue viva, a pesar de las dificultades.

El centro de acopio, ubicado en avenida del Libertador Sur y Enrique J. Carrá, aunque sin techo, cuenta con la infraestructura perfecta para el trabajo, ya que fue diseñado y construido con ese fin. Paredes de ladrillo visto separan compartimientos donde las botellas se apilan sumando varios metros.

La recolección de vidrio, un proceso que parece rutinario para muchos, tiene un valor profundo para los Macario. Las botellas no solo se compran, sino que se reciclan y vuelven a vivir, gracias al proceso de lavado y reutilización. "Lo que más compramos son botellas de salsa, de tomatera, las de Viñas de Balbo y algunas de Toro", comenta Omar mientras señala las pilas de botellas. Cada una de ellas es cuidadosamente separada; luego será reciclada y puesta de nuevo en circulación.

"Lo que no sirve se rompe, pero se aprovecha igual, todo se reutiliza", agrega. Este proceso de separación y reciclaje es lo que le da vida a todo el negocio. El vidrio roto, que no puede ser reutilizado como envase, se manda a fundir y se convierte nuevamente en botella. "No es un trabajo fácil, pero lo seguimos porque es lo que siempre hicimos. Esto es un legado familiar, y uno sigue, más por tradición que por otra cosa", reflexiona.

Compra y venta

El negocio no solo se limita a la recolección local. Omar y su hermano Raúl viajan con frecuencia a localidades cercanas a comprar. Pero también lo hacen a Mendoza, San Juan y Buenos Aires para vender. El proceso de venta es complejo, ya que no solo se trata de acopiar material, sino que hay que clasificarlo, cargarlo en camiones y trasladarlo hasta las empresas recicladoras.

"Antes, la gente traía vidrio, hoy no es tan común. Por otro lado, los costos de transporte y el mantenimiento de los camiones hacen que ya no sea tan rentable como antes", reconoce Omar.

A pesar de todo, el negocio sigue siendo una parte esencial de su vida. "Aunque ya no es tan redituable como antes, es lo que nos da de comer, y lo seguimos con la misma dedicación de siempre", asegura con convicción.

"Es un trabajo sacrificado, pero seguimos porque es lo que sabemos hacer. Mi papá empezó hace tantos años, y no queremos que se pierda", afirma mientras mira alrededor, rodeado de pilas de vidrio y recuerdos que lo conectan con su padre y su legado. Omar y su familia siguen con el mismo espíritu que los llevó a iniciar este camino hace más de 50 años, convencidos de que el reciclaje de vidrio es una forma de vida, un oficio que no solo beneficia a la familia, sino también al medio ambiente.

El zampi que sigue moviendo bolsones, los perros que descansan al sol, y las botellas que se apilan, son solo algunos de los símbolos de un trabajo que sigue adelante, impulsado por la tradición, el esfuerzo y el compromiso, en medio de un mundo que avanza a otra velocidad.