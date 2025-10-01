Se llevó a cabo una nueva instancia de formación en el marco del programa HackIA, un taller intensivo diseñado para que pequeñas y medianas empresas incorporen de manera práctica herramientas de inteligencia artificial en sus procesos productivos. La actividad es posible por la coordinación de la Dirección de Innovación municipal y la UTN.

La actividad, realizada en la Tecnoteca contó con la participación de más de 25 industrias del Parque Industrial, capacitadas por especialistas de UBITEC y de la Agencia de Competitividad, quienes los guiaron en la aplicación de técnicas de IA en la organización de datos, la automatización de procesos internos y el desarrollo de soluciones comerciales mediante chatbots y sistemas de gestión de consultas.

El director de Innovación Juan Pablo Bono, destacó el interés generado en el sector productivo:“La convocatoria fue muy interesante. Más de 25 industrias del parque están aplicando técnicas de inteligencia artificial en sus procesos diarios, guiadas por los capacitadores. La primera parte fue una revisión de las herramientas disponibles y ahora están trabajando en talleres donde ya exploran sus propios procesos. Lo valioso es que esta experiencia será el punto de partida para nuevas capacitaciones que vamos a seguir gestionando”.

Robots for Humanity

Como parte de la jornada, se presentó una demostración en vivo de Robots for Humanity, empresa cordobesa que mostró sus avances en robótica y su metodología de entrenamiento para la integración en empresas. El público pudo conocer un robot humanoide que la compañía está desarrollando y entrenando para ser aplicado en actividades industriales a partir del próximo año.

Bono señaló que esta demostración “marca un hito en la ciudad, porque abre la puerta a visualizar cómo la robótica puede aplicarse en tareas concretas dentro de la industria. Su negocio está enfocado en educar al robot para darle autonomía y sumar valor a los procesos productivos”.

La actividad se gestó a partir del vínculo entre el municipio, la universidad y el Clúster Tecnológico local, tras la participación conjunta en la Córdoba Tech Week, evento que permitió establecer contacto directo con Robots for Humanity y coordinar su llegada a San Francisco.

“Estamos dando un salto tecnológico que le permitirá a las industrias locales ganar competitividad. La innovación ya es parte del día a día, y el desafío es encontrarle valor en los procesos cotidianos. Estas experiencias son las que marcan el rumbo hacia el futuro productivo de nuestra ciudad”, concluyó Bono.