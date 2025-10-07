Más de 200 emprendedores se capacitaron en un encuentro regional realizado en San Francisco

Más de 200 emprendedores de la región se dieron cita en el Superdomo de San Francisco para participar de la cuarta edición del Encuentro Regional de Emprendedores, una jornada orientada a fortalecer el ecosistema emprendedor mediante capacitación, herramientas de gestión y redes de vinculación.

El evento fue organizado por la Municipalidad de San Francisco, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción de Empleo de Córdoba y la Fundación Banco de Córdoba.

La jornada incluyó un espacio de Networking Emprendedor, la presentación de herramientas del programa provincial “Córdoba Emprendedora” y la charla “Los esenciales de todo emprendedor”, a cargo de la comunicadora y coach Verónica Sirkovich, fundadora del espacio Mujeres con Propósitos.

Durante la apertura, el intendente Damián Bernarte dio la bienvenida a los participantes y valoró el rol del emprendedurismo para el crecimiento económico: “Es muy valorable la voluntad que muestran todas estas personas presentes por seguir capacitándose y perfeccionando sus emprendimientos”. Además, destacó el crecimiento de las ferias locales: “En un primer momento empezaron en lugares más pequeños y ahora no nos alcanza el Superdomo para recibir a todos los que quieren participar”.

También estuvieron presentes autoridades provinciales y locales, entre ellos el secretario de Políticas Sociales, Mauricio Vaschetto; el director general de Empleo y Formación Profesional, Andrés Manías; el director de Emprendimientos del Ministerio de Desarrollo Social, Emanuel Estrugo Chacur; la presidenta del Consejo Municipal de la Mujer, Yanina Asteggiano; la directora de Mujer, Género y Diversidad, Nancy Marrone; el vicepresidente de la Fundación Banco de Córdoba, Matías Beccaría, y el intendente de Morteros, Sebastián Demarchi.

Vaschetto agradeció a los emprendedores por su participación y compromiso, afirmando que “son quienes, con su esfuerzo, empuje y espíritu emprendedor hacen posible esto. Nosotros estamos para escucharlos y acompañarlos”. En la misma línea, Manías destacó la importancia de descentralizar estas iniciativas: “Se generó una comunidad con un alto impacto positivo generando movimiento en la economía local y regional a través de los emprendimientos”.

Por su parte, Beccaría recordó que en 2024 comenzaron a desarrollar nodos regionales junto a gobiernos locales, como parte del programa Córdoba Emprendedora: “Desde ese momento hasta ahora vemos que eso se está fortaleciendo y nos pone muy contentos”. Además, subrayó que esta iniciativa fue impulsada por el exgobernador Juan Schiaretti y continúa bajo la gestión del actual mandatario provincial, Martín Llaryora.