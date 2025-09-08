Con una plaza colmada de risas, juegos y color, la Asociación Civil Impulsar Futuro celebró el Día de las Infancias en barrio Sarmiento. Fue la tercera edición consecutiva del evento, que este año reunió a más de 200 niños y niñas junto a sus familias, en una tarde repleta de actividades recreativas, espectáculos, propuestas artísticas y merienda compartida.

"Ver la plaza llena de familias, sonrisas y alegría nos confirma que cuando una infancia es feliz, toda la comunidad crece", expresó Belén Luna, presidenta de la organización, quien además agradeció el acompañamiento de instituciones y voluntarios que hicieron posible la jornada.

Más que un festejo

La propuesta no solo buscó celebrar, sino también promover el derecho al juego y al encuentro como pilares fundamentales del desarrollo infantil. En ese marco, también se difundió la campaña “Click con Cuidado: lo digital también es real”, una iniciativa de prevención y concientización sobre el uso responsable de internet, con especial foco en el grooming y otros riesgos digitales.

Durante el evento, las familias accedieron a materiales informativos, consejos prácticos y un espacio de orientación con consejería para adultos.

Una red que crece

Este 2025, los festejos impulsados por la organización trascendieron San Francisco y se replicaron en otras tres localidades de la provincia: Freyre, Costasacate y Santa María de Punilla, alcanzando a nuevas comunidades con la misma propuesta de promoción de derechos y participación.

Con estos encuentros, Impulsar Futuro reafirma su compromiso con una agenda centrada en las infancias, trabajando desde lo comunitario, con el eje puesto en la inclusión, la cultura del cuidado y la construcción de entornos más saludables y protectores para niños y niñas.