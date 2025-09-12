Este viernes, 120 alumnos de las escuelas Pablo VI y Proa Biotecnología asistieron a una nueva edición del ciclo Conciertos Didácticos, que se desarrolla en el Centro Cultural San Francisco con la participación de la Banda Sinfónica Municipal.

Se trata del séptimo concierto del año, en una iniciativa que convoca a instituciones educativas de distintos niveles y localidades de la región. Durante el encuentro, los estudiantes tienen la posibilidad de vivenciar en primera persona el funcionamiento de una banda sinfónica, conocer los instrumentos y descubrir la dinámica de un concierto en vivo.

El ciclo, que se realiza desde el año pasado, ya recibió a más de mil alumnos, despertando el interés de muchos de ellos por la música y por participar activamente en la banda. “Luego de cada concierto, varios chicos se acercan con ganas de sumarse o de aprender un instrumento. Algunos ya lo están haciendo”, destacaron desde la organización.

Inscripción abierta para nuevas escuelas

Hasta fin de año están previstos al menos tres conciertos más, por lo que las escuelas interesadas en participar pueden inscribirse al número 3564-606199. La propuesta está dirigida a instituciones educativas públicas y privadas, tanto de San Francisco como de otras localidades cercanas.

El programa busca acercar la música sinfónica a los más jóvenes y brindar una experiencia educativa y cultural significativa, promoviendo la formación artística desde edades tempranas.