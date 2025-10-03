Esta semana se llevó a cabo una jornada de vacunación contra diversas enfermedades en la Biblioteca Frontera. La actividad fue organizada por el SAMCo local y la Subsecretaría de Políticas de Sanidad.

Durante la actividad, se aplicaron más de 100 dosis, entre las que se incluyeron vacunas contra el dengue, antigripales y hepatitis B.

En el caso específico del dengue, se colocaron primeras y segundas dosis destinadas a personas con domicilio en Frontera que hayan cursado la enfermedad en 2024 o 2025.

Desde las entidades organizadoras destacaron la importancia de estas campañas, que buscan brindar protección adicional a quienes ya atravesaron la enfermedad.

La prevención, subrayaron, sigue siendo una herramienta clave en la lucha contra el dengue, reafirmando el compromiso con la salud pública y el bienestar de la comunidad.