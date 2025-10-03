Más de 100 vacunas aplicadas en una jornada preventiva contra el dengue en Frontera
Los vecinos pudieron completar esquemas de vacunación también porque hubo dosis contra la hepatitis B.
Esta semana se llevó a cabo una jornada de vacunación contra diversas enfermedades en la Biblioteca Frontera. La actividad fue organizada por el SAMCo local y la Subsecretaría de Políticas de Sanidad.
Durante la actividad, se aplicaron más de 100 dosis, entre las que se incluyeron vacunas contra el dengue, antigripales y hepatitis B.
En el caso específico del dengue, se colocaron primeras y segundas dosis destinadas a personas con domicilio en Frontera que hayan cursado la enfermedad en 2024 o 2025.
Desde las entidades organizadoras destacaron la importancia de estas campañas, que buscan brindar protección adicional a quienes ya atravesaron la enfermedad.
La prevención, subrayaron, sigue siendo una herramienta clave en la lucha contra el dengue, reafirmando el compromiso con la salud pública y el bienestar de la comunidad.